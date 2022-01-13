Сергей Лавров: «Дубиной махать не станем, но будем реагировать на реальное развитие событий»

Приводим наиболее интересные высказывания министра Фото: REUTERS

В интервью программе «Большая игра» на Первом канале министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о деталях консультаций с Западом, прошедших на этой неделе в Женеве и Брюсселе. Приводим наиболее интересные высказывания министра.

О НАСТРОЕ ЗАПАДА

- Америка исходит из позиции своей исключительности и использует методы дипломатического шулерства. Нас, как сказал президент, надували, надували, обманывали последовательно, начиная с начала 90-х годов, и теперь нам говорят: «А, вы хотите что-то сделать в своих интересах? А нам что вы дадите?» Мы вам уже все дали. Мы с 90-х годов не реагировали на многие другие вещи, которые нам были обещаны, в том числе и на бумаге, имею в виду неразвертывание на постоянной основе существенных боевых сил на территории новых членов. Все это уже давно мхом поросло. Переговоры отражают серьезное противостояние на мировой арене, попытку Запада утвердить свое доминирование. Такая их позиция - достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, но она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе. Итоги встреч позволяют рассчитывать на перспективу осмысления Вашингтоном состоявшихся переговоров.

О НАШЕМ ПОДХОДЕ

- Москва примерно понимала настрой американцев в Женеве, но мы должны были озвучить наши требования в самой жесткой форме. Российская сторона твердо стояла на своем, приводя аргументы, которых не было у США и НАТО. Натовцы и американцы категорически отвергают право России добиваться нерасширения альянса. Но наша позиция зиждется не на натовских документах. Она основана на документах, принятых на высшем уровне в ОБСЕ, включая Стамбульский саммит 1999 года, где свобода выбора союзов прямо обусловлена необходимостью обеспечивать неделимость безопасности, чтобы никто не предпринимал каких-то мер в своих интересах в ущерб безопасности любого другого государства. Ни одна страна или союз стран не имеют права претендовать на доминирование в евроатлантике.

О РЕАКЦИИ ПАРТНЕРОВ

- Американцы нам обещали, что вскоре дадут официальный ответ по гарантиям безопасности. Они обещали нам постараться, но мы им сказали, что стараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе. Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, от имени североатлантического альянса тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию.

ОБ ОТВЕТЕ НА САНКЦИИ

- Если США введут предлагаемые санкции против России, мы не будем никогда махать дубиной и требовать на переговорах, что если вы так не поступите, то мы вас будем бить. Мы будем реагировать на реальное развитие событий.

О «СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ-2»

- Про «Северный поток-2». Тут уже не свобода выбора союзов, это просто свобода осуществлять обычную коммерческую деятельность на мировых рынках. Вот никакой свободы, оказывается, не у кого-нибудь, а у Германии, никакой свободы заниматься своими экономическими интересами, не существует. Вот, где они, двойные стандарты, по-моему, очень ярко проявляются.

О СОБЫТИЯХ В КАЗАХСТАНЕ

- Сейчас существует много теорий о том, что могло привести к кризису в Казахстане. Кто-то считает, что это проделки Запада, пытающегося ослабить позиции Российской Федерации перед переговорами с США и НАТО. Другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под свой контроль. Это все от лукавого. Казахстанские власти проводят масштабное расследование и обнародуют результаты.

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