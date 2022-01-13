Боррель: Столтенберг уведомил ЕС об итогах встречи Совета Россия - НАТО Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже уведомил министров обороны Европейского союза об итогах заседания Совета Россия - НАТО.

- Мы обсудили вмешательство негосударственных субъектов в наши миссии с (заместителем генсекретаря ООН по миротворческим операциям) Жан-Пьером Лакруа и Йенсом Столтенбергом, который проинформировал нас об итогах встречи, - написал в посте в Твиттере главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Напомним, Россия и НАТО восстанавливают работу своих миссий в Москве и Брюсселе. По словам генсека НАТО, у сторон есть серьезных разногласий, решать их задача не из простых.

Как ранее писал сайт kp.ru, Москва ожидает от переговоров с НАТО, которые состоятся в Брюсселе, серьезного разговора по ключевым проблемам европейской безопасности. Замглавы МИД РФ Грушко охарактеризовал переговоры как "разговор по душам" и отметил, что в НАТО должны услышать Россию, чтобы принять ее роль как страны, готовой гарантировать мир на евроатлантическом пространстве.