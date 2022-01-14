Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана займет целую неделю

Подразделения миротворцев Республики Киргизия отправились домой самостоятельно. Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

Минобороны России опубликовала кадры, где запечатлена погрузка подразделений коллективных миротворческих сил ОДКБ, которые находились в Казахстане. Они возвращаются в пункты постоянной дислокации согласно плана, который подписан между командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ и Казахстанской стороной.

- Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома "Алма-Аты" на аэродром "Иваново-Северный", вернулись домой. 14 января выполнив загрузку техники и личного состава миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернуться к себе на родину, - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что подразделения миротворцев Республики Киргизия отправились домой самостоятельно. Военнослужащие совершат марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.

За один день вывод войск не произойдет: 15 января будет продолжено возвращение российского контингента миротворческих сил ОДКБ к местам базирования. Возвращение миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить к 19 января.