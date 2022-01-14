Миротворцы ОДКБ из Армении, Киргизии и Таджикистана покинули Казахстан

Миротворческие силы трех стран ОДКБ покинули территорию Казахстана Фото: REUTERS

Миротворческие силы трех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) покинули территорию Казахстана в пятницу, 14 января 2022 года, сообщает РИА Новости.

Речь идет о военнослужащих из Армении, Киргизии и Таджикистана. Для возвращения армянского и таджикского контингента задействовали четыре борта ВКС России, а миротворцы из Киргизии направились обратно на родину своим ходом.

Вместе с миротворцами из Таджикистана на борте домой отправилась группа курсантов Военного института сухопутных войск Казахстана. Кстати, в этом учебном заведении располагался штаб операции ОДКБ.

Как ранее писал сайт kp.ru, министры обороны стран Организации договора о коллективной безопасности провели внеочередное заседание Совета ОДКБ, на котором было подписано соглашение о выводе сил организации из Казахстана.

Напомним, президент России Владимир Путин высоко оценил роль, которую миротворческие силы ОДКБ сыграли в стабилизации ситуации в Казахстане.