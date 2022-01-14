10 самолетов ВКС России с белорусскими миротворцами вылетели из Казахстана

13 января начался вывод сил ОДБК из Казахстана Фото: REUTERS

Десять самолетов военно-транспортной авиации воздушно-космических сил (ВКС) России с белорусскими миротворцами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вылетели из Казахстана в Минскую область. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны.

«Десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область. Миротворческие контингенты Республики Армения и Республики Таджикистан также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Сообщается, что миротворческие подразделения ОДКБ из Армении, Беларуси и Таджикистана приступили к погрузке техники и личного состава в самолеты ВКС на аэродромах «Житыген» и «Алматы», а подразделение миротворцев из Киргизии будет возвращаться в пункт постоянной дислокации своим ходом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, главы Минобороны стран ОДКБ подписали соглашение о выводе миротворцев из Казахстана. О завершении основной миссии ОДКБ во вторник, 11 января, сообщил лидер республики Касым-Жомарт Токаев.

В этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что эффективность миротворческой миссии очевидна всему миру. По ее словам этого не признают только те, кто в принципе не следит за событиями, которые происходят в республике.

Накануне миротворческие силы Организации начали передавать социально значимые объекты в Казахстане под охрану местных силовых органов.

Президент России Владимир Путин высоко оценил роль миротворческих сил ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин и Шойгу подвели первые итоги миссии ОДКБ

В четверг, 13 января, начался вывод сил Организации из Казахстана (подробности).

ПО ТЕМЕ

Даже чаю не попили. Почему миротворцы так быстро уходят из Казахстана

Политолог Георгий Бовт считает, что России невыгодно оставлять своих миротворцев в Казахстане (подробности).