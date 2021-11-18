Эх картошка, объеденье — иранская и египетская: В России опять ожидаются проблемы с самым традиционным корнеплодом

За последнюю неделю с 9 по 15 ноября, по данным Росстата, картофель вырос в цене на 0,4%. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Вас еще не тошнит от прогнозов, что что-то из продуктов опять подорожает? Нас тоже, но куда деваться. Итак, прогнозируются проблемы с картошкой и прочим «борщевым набором» - по причине погодных условий: сначала была жара, а потом дожди, которые «подмочили» процесс сбора урожая.

Хорошая новость: пока на прилавках заметного увеличения цен нет. За последнюю неделю с 9 по 15 ноября, по данным Росстата, картофель вырос в цене на 0,4%, капуста на 0,5%, остальные овощи даже чуток подешевели (хотя и небольшое подорожание картошки и капусты в начале ноября, когда закрома еще должны ломиться от нового урожая, настораживает). А вот средние оптовые цены на картофель и капусту у отечественных производителей нынче выше прошлогодних примерно на 70%.

По данным Картофельного союза, этой осенью удалось собрать около 6,6 млн тонн картофеля (без учета хозяйств населения). В прошлом году на то же время было 6,8 млн тонн, и урожай считался не очень удачным — картоха уродилась мелковатой.

- Определенное сокращение объемов производства из-за неблагоприятных погодных условий, а также увеличение в урожае доли мелкого картофеля оказали влияние на ценовую динамику. Таким образом, повышение конкуренции в ретейле за крупнокалиберную продукцию во много стимулировало рост цен на нее, - оправдывался в конце зимы Минсельхоз.

Нынче ситуация может повториться. В Картофельном союзе говорят, что с отборным, крупным, картофелем опять могут возникнуть проблемы.

Власти на этот раз к неприятностям стали готовиться заранее. Минсельхоз и Минпромторг планируют увеличить закупки картофеля и прочего «борщевого набора» у поставщиков из стран «ближнего зарубежья». Запросы направлены в торговые представительства Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана. В прошлом году, как следует из данных экспертно-аналитического центра агробизнеса («АБ-Центр»), осенью — в начале зимы основным поставщиком картошки к нам была Белоруссия. А не в сезон, с февраля по апрель 2021 года — Египет.

Вспомнили и про огороды граждан. Ведь не так уж давно большую часть отечественного урожая картофеля давали личные подсобные хозяйства. Но интерес к собственным картофельным грядкам в последние годы стал падать. От себя скажу: это лето было первым, когда картошку на даче мы вообще не посадили — нерентабельное это нынче удовольствие.

На недавнем совещании у президента глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил ввести субсидии для личных подсобных хозяйств. Эксперты, однако, говорят, что в дополнение к субсидиям нужна еще и развитая система кооперации. Иначе кто будет ездить по деревням и дачам собирать мелкие партии картошки.

Пока же надежда на соседние страны. И на Иран — этой осенью он впервые начал поставлять к нам картофель. Тот самый дефицитный крупный, отборный.

Так изменились цены на овощи и корнеплоды с начала года

Капуста белокочанная +89%

Картофель +52%

Морковь +29%

Лук репчатый +17%

Помидоры +6%

Огурцы -18%

(Данные Росстата)

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