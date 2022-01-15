Олег Сирота - это сила и красота! Сыровар сбросил 25 кило и поделился с «Комсомолкой» секретами своих тренировок и диет

Подмосковный фермер Олег Сирота радикально изменил имидж, взорвав настоящую бомбу в соцсетях. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Подмосковный фермер Олег Сирота радикально изменил имидж, взорвав настоящую бомбу в соцсетях. Сначала он опубликовал в соцсетях «отчет» о тренировках, выложив фото своей мускулистой фигуры. «Вроде не зря мучился и худел на 25 кг», - подписал он снимок.

А на днях выложил в соцсетях еще один свой снимок, где вместо привычного всем круглолицего фермера с пушистыми усами - стильный парень с модной прической и аккуратной бородкой из барбершопа.

Восторженные пользователи соцсетей тотчас потребовали поделиться секретами тренировок, похудения и диет. И Олег решил ответить всем сразу, приехав в студию радио «КП».

Олег Сирота радикально изменил имидж Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«НА ТЕБЕ, СЫНОК, ТАБЛЕТКИ...»

- Олег, все помнят тебя таким добрым фермером, и тут вдруг такой мачо брутальный. Потом раз — стильная прическа, и все второй раз ахнули. Что произошло?

- Решил постричься. У меня сейчас непростой период жизни. Личный. Иногда так бывает: женщины в трудное время подстригают каре, а мужчины, видимо, стригут бороды.

Но я не об этом хотел рассказать, а о том, как худел. Это началось 2,5 года назад. Тогда я весил порядка 113-114 кг при росте 176 см, с трудом ходил, с трудом поднимался по лестницам, у меня начались боли между ребер, сердце прихватывало, пульс высокий был. Стало как-то дискомфортно. Параллельно еще небольшой кризис на работе был, в общественной работе не все получалось, стрессы... Я пошел к кардиологу и попал к старенькому профессору. Он такой жестокий человек, сходу сказал: «Да у тебя вообще третья стадия ожирения. На тебе, сынок, таблетки, будешь их всю жизнь пить». Я посмотрел на них и испугался: это же таблетки для сердечников, а мне 32 всего! И понял, что что-то в жизни надо менять, если не хочу всю жизнь таблетки пить.

- И?

- Я просто очень захотел жить. И понимал, что как бы еще лет 10 я протяну с этими нагрузками, а потом у меня будет какой-нибудь сердечный приступ или еще что-нибудь. И стал ходить пешком. У меня от работы до дома - километров десять. И почти каждый день ходил. Еще у меня такое детское светлое воспоминание, как я на велосипеде по деревням катался. Достал велик, начал ездить. Тем более я вспомнил, как пришел к сыроварению: в 2014 году ехал из Москвы в Петербург на велосипеде (тогда Олег работал айтишником, — Ред.), услышал про объявленное импортозамещение и понял, что надо варить сыры. Начал кататься и вес потихонечку стал уходить.

Так Олег Сирота выглядел раньше Фото: Олег ЗОЛОТО

«ЗАЕДАЛ СТРЕСС»

- То есть, никаких специальных программ?

- Сначала нет, я крутил велик и ходил пешком. Бегать не мог, потому что у меня болели колени. Так у меня слетело, наверное, килограммов 8-10 за первый год. А на второй год я нашел тренера, который мне стал присылать разные программы тренировок. Допустим, сначала бежишь минут 20, потом едешь 5 км на велике. Через неделю бежал уже 30 минут, потом 40 и так далее. А когда начал каждый день заниматься, почувствовал, что сил вообще нет. А еще стрессы на работе, иногда по ночам спать не мог. Сходил к эндокринологу, который сказал, что с щитовидкой проблемы и еще с чем-то не так. Подправил немного, сил прибавилось, стал высыпаться. Но вес у меня все равно колебался в районе 101-102 кг.

- Слушай, но ты «не заедал» стресс?

- Именно, что заедал. Психолог объяснил: «Олег, когда ты наедаешься до полного желудка, он дает команду мозгу, что все хорошо, и ты, такой радостный, засыпаешь». И я понял, что всегда на ночь наедался, чтобы заснуть. Что-то надо было делать с едой.

«ДУМАЛ, ПОМРУ НА ТАКОЙ ДИЕТЕ»

- Ты большой любитель сыра, а он достаточно калорийный.

- Не то что сыра - я вообще большой любитель поесть. Полез в интернет, где нашел какую-то базовую диету. Дурацкую, на которой можно было здоровье угробить, называется «безуглеводка»: когда ты ешь одну траву и отварное мясо иногда. Вот этого делать точно нельзя, потому что питание должно быть сбалансированным. Первый раз не зашло, сил не было. Думал, или помру, или начну людей убивать. После этого я нашел такую сбалансированную диету, где-то без углеводов, где-то с углеводами, только с одним условием: чтобы сыр все-таки был в диете — это единственное, от чего не смог отказаться. Самое большое, героическое усилие, которое я сделал над собой – я начал есть по утрам кашу.

- Овсяную?

- Да. Сначала шло плохо. Думал: блин, неужели это на всю жизнь? Это просто кошмар – каши по утрам. Самое ужасное, что я через 3 месяца привык к ним. Не то, чтобы фанат каши, но я нормально их ем. Мне бы сказали год назад: «Олег, ты будешь есть на завтрак овсянку», я бы сказал: «Да ну, не поверю в это».

- А чем ты раньше питался по утрам?

- С утра у меня завтрак был: яичница пополам с сыром, хлебушком туда, пельмешки, макарошки с сыром, запеченные в духовке. И на обед, и на ужин…

- А ты себе поставил какую-то цель – до 80, а потом…

- Конечно - похудеть до 100, похудеть до 95, похудеть до 90. Срывался, забивал на это дело. Но мне еще сильно помогли посты. Я все посты соблюдаю. В посты вообще хорошо худеется. Начал приходить в форму. Я просто думал, что сейчас будет просто прорывом, пойдет килограмм за килограммом. Но вес стоит иногда, и все тут. Дело реально пошло, когда питание перестроил.

Так Олег Сирота выглядел раньше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Тебе помогали его перестроить? Или методом проб и ошибок?

- Ну, я себе расписал диету. И занялся спортом, от которого больше всего худеют - триатлоном: велосипед, бег, плавание. Плюс начал ездить на любительские соревнования по велоспорту. И это тоже сподвигало какую-то диетку спортивную подержать - там полкило ушло, здесь полкило. Сейчас вешу 87 кило.

«ПОНЯЛ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ПРЕДЕЛ»

- Когда только ни позвонишь Олегу Сироте: он на производстве, он куда-то поехал, он на деловых встречах. А сейчас рассказываешь, что по лесу гуляешь, на велике гоняешь...

- Знаете, заниматься бизнесом больше 10 часов ты не выдержишь. Я пробовал. Если ты работаешь каждый день по 10-12 часов, у тебя будет нервный срыв. У меня они были. Вот я фигачил месяца три, наверное, почти без выходных. И все. Я просто понял, что у меня есть предел. Надо где-то себе послабления давать. Знаете, мне очень стыдно. Часто приезжал в «Комсомолку» и говорил, что надо работать без выходных, надо фигачить, трудоголизм пропагандировал, в этой студии яростно с кем-то спорил, что надо работать, спать мало часов... Это тупик. Ты можешь работать-работать и просто умереть потом. Надо какое-то время для семьи оставить, еще для чего-то. Я детей не видел толком. Я просто понял, что работаю неэффективно. Я стал работать часов по 9, максимум 10. Сейчас та стадия, когда надо чуть-чуть остановиться и по спорту, и немножко больше заняться детьми. Нужно прийти к балансу между семьей, работой и спортом.

Известный фермер похудел, сменил имидж и откровенно рассказал об этом в эфире радио «КП» Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

«МЕНЯ ДАЖЕ МОЙ ТЕЛЕФОН НЕ УЗНАЛ»

- Недавно ты снова всех поразил, опубликовав фото со своим новым имиджем. Многие знакомые удивились?

- Мне сейчас все друзья звонят: Олег, давай пообщаемся, мы на тебя хоть посмотрим.

- Проблем с идентификацией не возникает?

- Возникают. Даже с телефоном. Он меня отказался узнавать. «Фейс айди» (система распознавания владельца по лицу, - прим.ред.) не узнал Олега Сироту! Типа: «блин, чувак, это не ты, верни телефон хозяину, иначе я вызову полицию». Потом меня наш же продавец на точке не узнал. И коллеги говорят – если бы шел по улице, мы прошли бы мимо и не узнали бы.

- Хорошо. А что это было? Барбершоп или парикмахерская?

- Барбершоп. Просто пришел и сказал: постригите меня, надоело что-то. Как хотите подстригите, чтобы было нормально. Меня постригли кайфово на самом деле, потом я решил второй раз постричься.

- Ждать ли еще от тебя что-нибудь?

- Я сам от себя в ужасе. Жду…

(В этом месте Овчинников показывает на свою бритую голову).

- Нет, налысо пока не готов.

- Наш разговор начался с того, что ты говорил о проблемах со здоровьем, а сейчас - все нормально?

- Все нормально. Я себя чувствую, наверное, как в 17-18 лет. То есть, у меня как бы реально энергии добавилось. Я реально думал, когда начал к этому приходить, что прожил уже жизнь-то, пора и честь знать как бы. Уже 32 года, уже все, конец. Ан нет, можно еще и похудеть, можно еще и чуть-чуть поменять себя.

Сыровар сбросил 25 кило и поделился с «Комсомолкой» секретами своих тренировок и диет Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

КСТАТИ

Конечно, со знаменитым сыроваром мы поговорили не только о здоровье и диетах, но и о бизнесе и планах на жизнь

- С сыроварней все нормально. У нас не то что февраль — планы развития расписаны на пару лет вперед. Очень хочу научиться новым моделям управления, потому что у нас предприятие растет, а я не умею, как выяснилось, правильно ставить задачи, не умею правильно распределять нагрузки. И этому нужно учиться. И я буду учиться!

- Два пандемических года мы прошли в целом неплохо. Первый этап был жесточайший, адский, тяжелый, мы его с большим трудом пережили. И я вспоминаю сейчас – прямо плакать хочется… Я помню, тогда Роспотребнадзор приехал и закрыл кафе при сыроварне. И я думаю – в каком аду мы живем! А тут еще продажи закончились, на рынки люди перестали ходить. И мы лихорадочно спасали предприятие. Вторая волна пандемии прошла хорошо. То есть, мы закрыли кафе, но нам правительство прислало денежки в течение месяца и мы такие – опа!.. Все в принципе неплохо. Мы стали работать.

- По нам сильно ударила история с подорожанием, с инфляцией, молоко сильно подорожало. С 36 рублей в прошлом году до 44 рублей сейчас. Кило сыра — это 10 литров молока, то есть только сырье — 440 рублей. И нам пришлось поднять стоимость на 100 рублей. Но люди с пониманием отозвались и сказали, что в магазинах еще сильнее поднимаются цены.

- Моя мечта - привезти в Россию аграрных роботов, которые ухаживают за полями и, может быть, подумать над тем, чтобы мы когда-нибудь их тоже в России строили. Потому что в мире идет четвертая промышленная революция и наша страна должна в ней участвовать. Поэтому я очень хотел бы заняться, в том числе, не только сельскохозяйственной переработкой, пекарней, которую мы сейчас запускаем, а еще немножко вернуться в IT и попробовать посмотреть, как они будут работать, эти роботы. Потому что мы уже двух привезли и я своими глазами увидел, что один робот заменяет 10-15 человек. А с нашей катастрофической нехваткой кадров в сельском хозяйстве... Пройдет лет 15 лет и профессии доярки не будет. Я еще пять лет назад убирал зерно на комбайне-беспилотнике. Дрон, опрыскивающий поля, это уже реальность, в этом году у меня товарищ это уже делал. И я бы хотел, если удастся, этим позаниматься. Ну, и сыром, в том числе. Сделать такой очень сильный бренд и выйти на экспорт с сырами. Эта мечта по-прежнему остается, она меня греет и заводит. Я очень мечтаю приехать на «Зеленую неделю» в Берлине и продать там нашего русского сыра. Прямо от души. Им уже активно интересовались, спрашивали. И я уверен, что все будет хорошо, и что у нас все получится.

Восторженные пользователи соцсетей тотчас потребовали поделиться секретами тренировок, похудения и диет. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ЗНАЙ!

Диета от Олега Сироты

ЗАВТРАК: овсянка на воде с сыром. Кофе с сахаром.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК: (около 11 утра) — овощной салат с небольшим количеством риса или гречки.

ОБЕД: Овощной салат с отварным куском мяса. Немного творога. Чай с сахаром.

УЖИН: Овощной салат с отварным куском рыбы. Чай без сахара.