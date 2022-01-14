Минобороны: Подразделения ОДКБ Таджикистана, Киргизии и Беларуси вернулись домой

Продолжается переброска миротворческих сил ОДКБ к местам постоянного базирования.

Продолжается переброска миротворческих сил ОДКБ к местам постоянного базирования.

- Подразделения вооруженных сил Республики Таджикистан и Киргизской Республики из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, прибыли в пункты постоянной дислокации, - сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что подразделение миротворцев Киргизской Республики прибыло в место постоянной дислокации самостоятельно, совершив марш на штатной технике.

Десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России также доставили домой личный состав и технику миротворческого контингента Республики Беларусь.

В ведомстве отметили, за один день вывод войск не произойдет: 15 января будет продолжено возвращение личного состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ к местам базирования. Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить к 19 января.

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