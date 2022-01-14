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Звезды14 января 2022 14:33

«Мы дошли до пункта медицинской помощи. Он умер прямо на входе»: вдова Михаила Зеленского сообщила причину его смерти

Телеведущий смог самостоятельно дойти до медицинских работников, но спасти его не удалось
Ирина ВИКТОРОВА
Комментарии (23)Комментарии (23)(23)
Мила Рубинчик рассказала, как умер ее гражданский муж. Фото: кадры программы «Прямой эфир»

Мила Рубинчик рассказала, как умер ее гражданский муж. Фото: кадры программы «Прямой эфир»

Вечером 14 января в программе «Прямой эфир» покажут вечер памяти телеведущего Михаила Зеленского. Зеленский был первым ведущим ток-шоу «Прямой эфир», в студии собрались его коллеги и друзья. Вспомнили о том, каким профессионалом и отличным человеком был Миша.

Сердце 46-летнего Михаила Зеленского остановилось на отдыхе в Доминикане, где он был с Милой Рубинчик. Перед вылетом из Доминиканы Мила дала интервью, которое покажут в «Прямом эфире». Блогер и психолог Мила Рубинчик была последние годы спутницей жизни Михаила Зеленского, но они не были женаты официально.

Мила Рубинчик рассказала о том, как развивались события 11 января – Михаилу вдруг стало плохо: «Это произошло внезапно. У этого нет никакой причины. На территории отеля мы занимались какими-то своими делами. Я была рядом. Это произошло все на глазах. Просто ему стало плохо и состояние все ухудшалось и ухудшалось в течении нескольких минут. Просто дошли с ним до пункта медицинской помощи (в отеле – прим. Авт.) и там это случилось. Прямо на входе. «Скорая» ехала максимально быстро. Никаких промедлений не было нигде. Просто врачи не успели ничего сделать. Они пытались, делали много манипуляций. Я уверена, что сделали все, что могли. Какая причина? Инсульт или инфаркт – она уже роли не играет. Курил – да, влияло ли это на работу сосудов – возможно. В комплексе много что влияло. Думаю, что и работа, которой он занимался она тоже могла влиять. Вы понимаете, что такое работа в прямом эфире – колоссальная нагрузка, поэтому все в комплексе работает. Мне кажется, что он свою работу любил больше, чем себя. Он ей отдавался на 200%...»

Отель, в котором отдыхал Зеленский. Фото: кадры программы «Прямой эфир»

Отель, в котором отдыхал Зеленский. Фото: кадры программы «Прямой эфир»

Мила благодарит за поддержку коллег Михаила: «Вокруг меня такое количество большое людей - это, благодаря Мише, его любили и уважали. Такую колоссальную поддержку мне оказывают. Не дай Бог кому-то оказаться в такой ситуации. Огромное спасибо компании ВГТРК – они на себя взяли такую большую миссию, чтобы все сделать достойно в сложившейся ситуации. Это все позволяет мне держаться. Не знаю, когда конец этому времени…»

Корреспондент «Прямого эфира» записал репортаж из отеля, где умер Зеленский. Семейный отель с огромной территорией – от пляжа до медпункта минут пятнадцать. Корреспондент пообщался с туристами на пляже отеля – никто не знает, что на днях здесь умер человек. Сейчас Мила Рубинчик летит из Доминиканы в Москву. Согласно заключению врачей в Доминикане — Михаил Зеленский умер в следствии сердечного приступа, вызванного хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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