«Мы дошли до пункта медицинской помощи. Он умер прямо на входе»: вдова Михаила Зеленского сообщила причину его смерти

Мила Рубинчик рассказала, как умер ее гражданский муж. Фото: кадры программы «Прямой эфир»

Вечером 14 января в программе «Прямой эфир» покажут вечер памяти телеведущего Михаила Зеленского. Зеленский был первым ведущим ток-шоу «Прямой эфир», в студии собрались его коллеги и друзья. Вспомнили о том, каким профессионалом и отличным человеком был Миша.

Сердце 46-летнего Михаила Зеленского остановилось на отдыхе в Доминикане, где он был с Милой Рубинчик. Перед вылетом из Доминиканы Мила дала интервью, которое покажут в «Прямом эфире». Блогер и психолог Мила Рубинчик была последние годы спутницей жизни Михаила Зеленского, но они не были женаты официально.

Мила Рубинчик рассказала о том, как развивались события 11 января – Михаилу вдруг стало плохо: «Это произошло внезапно. У этого нет никакой причины. На территории отеля мы занимались какими-то своими делами. Я была рядом. Это произошло все на глазах. Просто ему стало плохо и состояние все ухудшалось и ухудшалось в течении нескольких минут. Просто дошли с ним до пункта медицинской помощи (в отеле – прим. Авт.) и там это случилось. Прямо на входе. «Скорая» ехала максимально быстро. Никаких промедлений не было нигде. Просто врачи не успели ничего сделать. Они пытались, делали много манипуляций. Я уверена, что сделали все, что могли. Какая причина? Инсульт или инфаркт – она уже роли не играет. Курил – да, влияло ли это на работу сосудов – возможно. В комплексе много что влияло. Думаю, что и работа, которой он занимался она тоже могла влиять. Вы понимаете, что такое работа в прямом эфире – колоссальная нагрузка, поэтому все в комплексе работает. Мне кажется, что он свою работу любил больше, чем себя. Он ей отдавался на 200%...»

Отель, в котором отдыхал Зеленский. Фото: кадры программы «Прямой эфир»

Мила благодарит за поддержку коллег Михаила: «Вокруг меня такое количество большое людей - это, благодаря Мише, его любили и уважали. Такую колоссальную поддержку мне оказывают. Не дай Бог кому-то оказаться в такой ситуации. Огромное спасибо компании ВГТРК – они на себя взяли такую большую миссию, чтобы все сделать достойно в сложившейся ситуации. Это все позволяет мне держаться. Не знаю, когда конец этому времени…»

Корреспондент «Прямого эфира» записал репортаж из отеля, где умер Зеленский. Семейный отель с огромной территорией – от пляжа до медпункта минут пятнадцать. Корреспондент пообщался с туристами на пляже отеля – никто не знает, что на днях здесь умер человек. Сейчас Мила Рубинчик летит из Доминиканы в Москву. Согласно заключению врачей в Доминикане — Михаил Зеленский умер в следствии сердечного приступа, вызванного хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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