Умершему в Доминикане Михаилу Зеленскому предрекли инсульт еще 10 лет назад

Известный телеведущий Михаил Зеленский скончался от инсульта. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Трагедия на курорте Доминиканской республики, где 46-летний Михаил Зеленский скончался от инсульта, шокировала поклонников в том числе и своей внезапностью. Человек-праздник, как его называли друзья, всегда хорошо выглядел, обожал танцевать и балагурить, на болячки не жаловался. И вдруг в один миг его не стало.

Однако, при всей моложавости организм телеведущего давно был истощен: уже после смерти поклонники вспомнили медицинский эксперимент 10-летней давности, в котором Зеленского недвусмысленно предупреждали об инсульте. В 2012 году журналист участвовал в проекте "Подари себе жизнь", и врачи тогда пришли в ужас: 36-летний телеведущий демонстрировал показатели дряхлого старика. Оказалось, Зеленский трудоголик, неправильно питается, мало спит, курит по две пачки и пьет по семь чашек кофе в день. Неудивительно, что у героя обнаружили не только гастрит, но и серьезное нарушение иммунной системы.

- Анализ крови показал повышенный уровень гемоглобина в крови. Это говорит о том, что организм пытается компенсировать недостаток кислорода, возникший из-за многолетнего курения, - объяснила тогда врач-терапевт Татьяна Шаповаленко. - Такой уровень опасен повышенным риском развития тромбозов. Эти тромбы могут отрываться и попадать, например, в головной мозг, вызывая инсульт. Но самая большая проблема нашего героя - это состояние легких. Они забиты мокротой и выглядят так, будто его обладателю не 36, а 70 лет. Общий итог плачевен. От своего генетически заложенного срока жизни Михаил уже украл у себя более 20 лет.

Впрочем, эти результаты Зеленского нисколько не испугали: от вредных привычек он даже не пытался избавиться, жил на полную катушку. По словам друзей, как и раньше, ведущий выкуривал пару пачек - сигареты были для него чуть ли не главным удовольствием.

- Миша ни в чем себе не отказывал. Не замечал, чтобы он как-то пристально следил за здоровьем. Он, например, не заморачивался тем, что можно съесть, что нельзя. Жил под девизом: "Получай удовольствие", - рассказал журналистам друг телезвезды Николай Сергеев.

Кстати, в прошлом году Михаил Зеленский перенес коронавирус. Радовался, что переболел легко и не думал о последствиях. А ведь инсульт - одно из самых распространенных осложнений после ковида. Плюс долгий перелет в Доминикану: по словам врачей, именно это могло стать последней каплей для ослабленного телеведущего - риск развития тромбозов в самолете в 10 раз (!) выше, чем после коронавируса.

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