Пухлая Наташа Королева утянула широким поясом большой живот

Наташа Королева, похоже, хорошо провела новогодние праздники. Она позволила себе расслабиться и набрать лишние килограммы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наташа Королева, похоже, хорошо провела новогодние праздники. Она позволила себе расслабиться и набрать лишние килограммы. При этом певицу совершенно не беспокоит тот факт, что она располнела. Знаменитость легко прячет большой живот за широким поясом. Ну а в минуты вдохновения танцует. По мнению жены Тарзана, это является шикарным и эффективным методом похудения.

Наташа Королева наслаждается отпуском в компании мужа Сергея Глушко, больше известного под псевдонимом Тарзан, а также сына Архипа. Судя по богу певицы, ее отдых проходит более чем хорошо. Ей очень захотелось поделиться хорошим настроением со своими поклонниками.

Королева призналась, что ее фигура сейчас далека от совершенства. Артистка заявила, что ей надо заняться собой. "Похудеть, похудеть, похудеть! Сереженька, мне надо похудеть. Тут кусочек, тут кусочек. Это все новогодний оливье!", - говорит исполнительница, обращаясь к счастливому мужу, совершенно не стесняясь себя.

Растолстевшая Королева даже показала, как сбрасывает наеденные килограммы. "Сбрасываю лишние килограммы! Шикарный и эффективный метод - танцуй!" - подписала она заводное видео с вечеринки по случаю празднования старого Нового года в одном из американских ночных клубов.

Тарзан, впрочем, от пухлой жены без ума. Он пристроился рядом и стал танцевать вместе с ней.

А чуть ранее Наташа продемонстрировала еще один способ спрятать лишнее. Она предстала в салатовом комплекте - велосипедках и кофте по фигуре. Талию звезда утянула широким поясом, спрятав большой живот. А сверху набросила сетчатый кардиган. К слову, только очень уверенный в себе человек не постесняется позировать в таком наряде.