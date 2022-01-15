После скандальной «свадьбы» Киркорова и Давы каналу МУЗ-ТВ пришел новый иск на 24 миллиона рублей

Киркоров и Манукян в свадебном образе Фото: Иван МАКЕЕВ

Кажется, креативная церемония вручения премий «МУЗ-ТВ», где тиктокер Даня Милохин ходил в наполовину женском костюме, а Филипп Киркоров с блогером Давидом Манукяном ехали в свадебном кортеже, еще долго будет аукаться телеканалу-организатору.

Cначала МУЗ-ТВ был оштрафован Басманным судом Москвы на 1 миллион рублей за нарушение статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных ценностей среди молодежи), тогда еще на 100 тысяч оштрафовали программного директора канала Андрея Разыграева, и он решил уволиться, а теперь примерно за то же самое с канала требуют взыскать аж 24 миллиона рублей.

Оскорбленный распущенным действом зритель Валентин Семенов обратился в тот же столичный суд — Басманный. Он тоже хочет получить компенсацию за то, что увидел.

- В суд поступило исковое заявление Семенова к МУЗ-ТВ из-за трансляции, проведенной 4 июня прошлого года с участием Киркорова и Манукяна, - сообщили в пресс-службе Басманного суда. - Исковые требования составляют 24 миллиона рублей.

Поначалу Семенов за непотребство, показанное в эфире, собирался взыскать с канала 100 миллионов рублей в пользу государства. Но суд не принял такие требования. Тогда зритель подготовил другое заявление — о компенсации морального вреда, который и оценил в 24 миллиона рублей.

Блогер Милохин и ведущий Дмитрий Нагиев перед церемонией вручения ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ" Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, в эфире показали блогера Игоря Синяка в женском платье, тиктокера Даню Милохина, переодетым в девушку наполовину (вертикально), и «молодоженов» Филиппа Киркорова с Давидом Манукяном, следовавших в костюмах на кабриолете с цветами, который сопровождали полуобнаженные мужчины.

Эксперты, оценивавшие передачу, пришли к однозначному выводу: «Подъезжают двое мужчин в кабриолете, на капоте машин лежат букеты цветов. Ведущий Нагиев Д. говорит: «Хочется сказать «горько» и начинает кричать «Горько» несколько раз, психологически акцентируя внимание зрителя на ассоциации демонстрируемого видеоряда со свадьбой, привлекая позитивное внимание к мужчинам с отношениями, обладающими существенными признаками межличностных отношений, культурально нетрадиционных в России для мужчин между собой».