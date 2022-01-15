Представляются сотрудниками Госуслуг, а потом вешают на вас кредиты: Как не стать жертвой нового мошенничества

Телефонные мошенники изобрели новый способ нагреть руки. Сейчас для них хлебный кусок - тема QR-кодов Фото: Shutterstock

Сотрудники портала Госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные. Qr-код появляется в подтвержденной учетной записи автоматически, когда Минздрав передает сведения о вакцинации или перенесенном заболевании. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Напомним, телефонные мошенники изобрели новый способ нагреть руки. Сейчас для них хлебный кусок - тема QR-кодов. Схема такая. Вам звонят и представляются сотрудниками портала «Госуслуг». После этого человеку предлагают привязать QR-код, который выдается при вакцинации, к странице пользователя в госуслугах. Стоит назвать пароль, как мошенники получают доступ к личному кабинету. А там у многих забиты данные паспорта. Получив их, мошенники легко могут оформить на вас кредит.

Также мошенники в разговоре с вами могут попросить продиктовать код из СМС якобы для активации или привязки QR-кода к странице. Таким образом они тоже получают доступ к вашим личным данным.

- Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию, - предупреждают в Минцифры.

- Технические меры противодействия есть. Например, есть мобильные приложения, которые помогают определить, находится ли тот или иной телефонный номер в списке мошенников. Но мошенник может подделать реальный номер телефона, и это будет выглядеть, как будто звонят с телефонного номера банка или портала Госуслуг. Возможно ли здесь технически противодействовать? Тоже возможно. В момент звонка приложение у вас на телефоне опрашивает: а правда ли, что с портала Госуслуг идет звонок на ваш номер? В этом случае, если есть звонок, то да, звонит оператор. Если нет звонка, то звонит мошенник. Технические способы решения проблемы есть. Вопрос – почему это не делают? - рассказал в эфире радио «КП» генеральный директор компании «Код безопасности» Андрей Голов.

Эксперт также советует пользоваться двухфакторной аутентификацией на портале госуслуг.

- И никогда никаких кодов, которые к вам приходят в виде СМС с реального портала госуслуг, никому не сообщать. Это ваши коды, они не должны быть никому известны, - отмечает Андрей Голов.

Эксперт отмечает, что самые уязвимые перед телефонными мошенниками люди старшего возраста.

- Наше с вами поколение может быть подготовлено к таким вопросам и включить триггер опасности. А если звонят нашим родителям, людям, которым 70+, они привыкли выполнять то, что им говорят делать, особенно если это типа представители каких-то органов или какого-то банка. Мошенники же тонкие психологи, пользуются, манипулируют людьми. Вот что опасно, - замечает Андрей Голов.

Что делать, если вам позвонили мошенники:

Сообщите в МВД и на горячую линию поддержки портала Госуслуг по номеру: 8 800 100 70 10 или через платформу обратной связи.

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