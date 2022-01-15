Три простых шага: В Минцифры разъяснили, как защититься от мошенников на портале Госуслуг

Мошенники стали обманывать россиян с помощью QR-кодов на сайте госуслуг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники стали обманывать россиян с помощью QR-кодов на сайте госуслуг. Способ мошенничества аналогичен получению доступа в онлайн-банки. В Минцифры разъяснили, как не попасться на новую уловку.

Схема такая. Чтобы украсть аккаунт, мошенники инициируют по телефону восстановление пароля к учетной записи пользователя. Для этого при входе в аккаунт они вводят номер телефона жертвы, после чего звонят самому пользователю и просят продиктовать код, полученный им в SMS. Зная код, мошенники генерируют новый пароль, а реальный пользователь теряет доступ к своему аккаунту. При этом мошенники получают доступ к вашим личным данным, в том числе номеру паспорта. Благодаря этому они, например, могут оформить на вас липовый кредит.

В Минцифры напомнили, что Qr-код автоматически появляется на портале госуслуг после сделанной прививки. Это происходит после того, как Минздрав передает сведения о вакцинации или перенесенном заболевании. В ведомстве также уточнили, что сотрудники портала Госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные.

В Минцифры рассказали, что служба поддержки Госуслуг уже разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей:

- Перед отправкой пользователю SMS для смены пароля портал запрашивает код («капчу»), а после этого дополнительные сведения: СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта. Эту информацию запрашивает система, а не сотрудник.

- В сообщении есть напоминание, что код никому нельзя сообщать.

- Можно также указать секретное слово. Оно запрашивается перед вводом кода из SMS.

В службе поддержки портала Госуслуг уверяют, что отслеживают мошенников. У операторов есть специальный скрипт, который позволит выявить мошенников и объяснить пользователю, какие действия нужно предпринять, чтобы сохранить безопасность своего аккаунта. Кроме того, операторы собирают номера, с которых звонили злоумышленники, и передают их в Банк России, так как это могут быть банковские мошенники.

Советы от Минцифры

Что делать, если вам предлагают привязать QR-код к странице на госуслугах:

1. Положите трубку и не сообщайте никаких данных.

2. Не отправляйте SMS с кодами, не меняйте пароль с помощью звонившего.

3. Сообщите о звонке в МВД и на горячую линию поддержки портала Госуслуг по номеру: 8 800 100 70 10 или через платформу обратной связи.

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