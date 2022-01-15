Порошенко вызвал Зеленского к барьеру

Экспрезидент Украины Петро Порошенко возвращается на родину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже через день, утром понедельника в аэропорту Киева развернется эпическая битва "попередника" действующего президента Петра Порошенко против нынешней украинской власти. Противники Порошенко надеются, что его задержат сразу после посадки самолета, а сторонники готовятся, если понадобится, отбивать его чуть ли не силой у правоохранителей.

Формальные основания для этого имеются – Печерский районный суд Киева объявил Порошенко в розыск после того, как уклонился от вручения ему повестки с подозрением о совершении государственной измены и скрылся на европейских просторах месяц тому назад. Многие на Украине взвыли от радости по поводу того, что Зеленский начал выполнять хотя бы одно свое предвыборное обещание, когда на дебатах с Порошенко в ходе кампании по выборам президента Украины в 2019-м он на всю страну пообещал Порошенко: "Я – Ваш приговор".

Но рано радовались. Суд уже фактически отыграл назад, объяснив, что надеется на то, что Порошенко явится на рассмотрение о выборе ему меры пресечения. А это значит, что, во всяком случае, суд конвой в аэропорт для обеспечения принудительной явки отправлять не будет. Но Порошенко этого мало. Сложившуюся ситуацию он решил по максимуму использовать в своих интересах, тем более, что по последним социологическим опросам партия Порошенко практически сравнялась со "Слугой народа" Зеленского.

И Порошенко решил обострить ситуацию, обвинив Зеленского в том, что тот превращает украинскую "демократию" в свою личную диктатуру.

- Вы пытаетесь сделать то, что делает каждый человек, претендующий на то, чтобы стать диктатором. Превратить демократию в диктатуру. Вы хотите вернуть мажоритарную систему для того, чтобы за гречку и через "Дію" (приложение, аналогичное российским "Госуслугам" – прим. авт.) покупать голоса избирателей, потому что это ваш единственный шанс. Вы хотите устранить избирательную систему с открытыми списками, - обрушился он на Зеленского. - Вы хотите уничтожить демократию так же, как вы это делали на выборах 2021 года. Вы боитесь парламентских выборов, и поэтому вы хотите их перенести. Потому что после парламентских выборов у вас нет шансов взять президентские. И вы пытаетесь "видосиками" о Порошенко отвлечь внимание от ваших просчетов и критической ситуации, которая, благодаря вашей некомпетентности, сложилась в стране.

Не обошлось и без критики последних инициатив команды Зеленского.

- Вы ввели регулирование цен на основные продукты питания, что приводит к исчезновению этих продуктов с полок магазинов. Вы доведете страну до продовольственных карт, - продолжил Порошенко прибивать нынешнего президента к "Доске позора".

А в завершение противопоставил всему этому "разгулу Зе-преступности и Зе-коррупции" себя – мягкого, белого, пушистого, настоящего борца с коррупцией и единственного спасителя Украины.

- Господин Зеленский, для вас плохая новость: 17 января в 09:10 рейсом из Варшавы я возвращаюсь в Украину. Конечно, не для того чтобы защищаться от вас, вы того не стоите. А для того, чтобы защищать Украину. Защищать Украину от российской агрессии. И сегодня здесь, в Брюсселе, все говорят, что эта угроза для всей Европы, а не только для Украины, возможно, самая большая за последние 30 лет. Единственное что – вы этого не понимаете. Защищать от некомпетентных и неукраинских властей. Власти бездельников и коррупционеров, - резюмировал он, последними щирокими мазками рисуя на себе образ белого рыцаря в блестящих доспехах.

Можно было бы сказать, что Порошенко этим обращением вызвал Зеленского к барьеру, но дуэль – это явно не то, на что пойдут эти два "лыцаря". Оно, конечно, вопрос, что станет в результате их борьбы с Украиной. И останется ли она после схватки в духе: "Так не доставайся ты никому!" Но там дела и без того обстоят таким образом, что сильно хуже если и будет, то уже ненадолго.

Зеленский, вполне вероятно, может, и был бы не против вернуть ситуацию назад и открутить колесико времени, но после такой эскапады Порошенко, он либо должен вести Петра Алексеевича к прокурору, либо тот отведет его, нет, не в ЗАГС, а к тому же прокурору. Потому что должен остаться только один из этих не-МакЛаудов.