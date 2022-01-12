Киевский суд дал разрешение на задержание Порошенко

Суд в Киеве разрешил задержать Петра Порошенко. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Печерский районный суд Киева дал разрешение задержать бывшего президента Украины Петра Порошенко. Согласно постановлению суда, Порошенко должен быть задержан и принудительно доставлен на заседание суда, где ему должна быть избрана мера пресечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Петра Порошенко Игоря Голованя.

Петр Порошенко находится за пределами Украины. На Украине он проходит как подозреваемый по делу о государственной измене.

Как ранее сообщалось на kp.ru, Порошенко подозревают в госизмене по делу, связанному с поставками угля из Донбасса.

По этому делу бывшему украинскому президенту может грозить до 15 лет лишения свободы.

Сам Петр Порошенко называет возбуждение в отношении него дела о государственной измене «сумасшествием» и заявляет, что следствие не имеет убедительных доказательств его причастности к вменяемым действиям.