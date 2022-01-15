Порошенко обвинил Зеленского в желании стать диктатором

Петр Порошенко Фото: REUTERS

Бывший президент Украины Петр Порошенко перед своим возвращением в Киев обвинил действующего украинского лидера Владимира Зеленского в намерении стать диктатором.

«Вы пытаетесь сделать то, что делает каждый человек, претендующий на то, чтобы стать диктатором. Превратить демократию в диктатуру. Вы хотите вернуть мажоритарную систему для того, чтобы за гречку и через "Дію" ("Действие", приложение) покупать голоса избирателей, потому что это ваш единственный шанс», - написал экс-президент незалежной в своем Facebook.

Порошенко заявил, что Зеленский пытается устранить избирательную систему с открытыми списками и «уничтожить демократию так же, как вы это делали на выборах 2021 года». По его словам, действующий украинский лидер боится парламентских выборов, и поэтому стремиться их перенести. Как пишет экс-глава незалежной, у президента Украины после парламентских выборов «нет шансов взять президентские».

«И вы пытаетесь "видосиками" о Порошенко отвлечь внимание от ваших просчетов и критической ситуации, которая, благодаря вашей некомпетентности, сложилась в стране. Вы доведете страну до продовольственных карт», - добавил он.

Напомним, экс-президент Украины принял решение покинуть страну на фоне обвинений в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса. Как писал сайт kp.ru, Порошенко пообещал вернуться 17 января для участия в суде, отметив, что он возвращается для того, чтобы защищать страну от «некомпетентного руководства и внешней агрессии».