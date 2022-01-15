Врать надо в унисон: Запад запутался в собственной лжи о "войне" с Украиной

Украина усиленно готовится к вторжению российской армии на ее территорию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вы знаете, какой анекдот сегодня самый популярный на Украине? Нет? Тогда рассказываю.

Звонит, значит, президенту незалежной родственник из Израиля и спрашивает:

- Владимир Александрович, как там сегодня дела в нашей неньке?

- Воюем, Абрам, воюем с русскими, уже семь лет воюем!

- Ну и какие таки потери?

- Большие, Абрам, большие, - 10 тысяч бойцов потеряли, Крым потеряли, две области потеряли!

- Ой-вей! А у русских какие потери?

- Ты не поверишь, Абрам, - русские на войну так и не пришли…

Это я к тому, что уже почти год Киев, Вашингтон, а также главари НАТО и Евросоюза вдалбливают в мозги человечества одну и ту же провокационную брехню: не сегодня так завтра Российская армия вторгнется на Украину. Чего мы только за это время не слышали! Что Россия якобы уже сколотила у границ Украины то 100, то 150, то 170-тысячную группировку, «включая тысячу танков». Что уже известен секретный план этого нападения «сразу по трем направлениям» - этот маразм на полном серьезе озвучила не склочная бабка, торгующая салом на киевском Бессарабском рынке, а сам начальник Генштаба вооруженных сил Украины генерал Виктор Муженко! Более того! Однажды он даже обозначил дату нападения – 22 января. Но быстро передумал, завилял хвостом и «включил заднюю», - перенес «удар Москвы» на более поздний срок.

В ту же дуду упорно дует и другой генерал - с виду вроде адекватный начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов: в интервью порталу Military Times он заявил, что к концу января — началу февраля 2022 года Россия якобы оккупирует Украину. По его словам, разведданные Украины и США «почти совпадают относительно сроков». Представитель американской администрации Джен Псаки подтвердила: в окружении президента США считают, что Россия действительно «вторгнется на Украину в середине января — февраля».

Ну а для пущей убедительности этой брехни и американцы, и украинцы запускают в соцсети то снятые из космоса полевые парки наших танковых полков «у границы Украины», то железнодорожные составы с боевой техникой, которая опять-таки «перебрасывается к границам Украины». И все это в расчете на доверчивых: полевые танковые парки давным-давно (десятки лет!) находятся в местах постоянной дислокации в Смоленской и Воронежской областях, а от них до украинской границы 200-300 километров. А грозные железнодорожные составы, которые двигаются в сторону Украины – это, оказывается, нарезка из видео, снятого в одном случае во время прошлогодних российской-белорусских учений, а в другом – во время маневров «Восток-2019». Но и это еще не все. Сейчас зима, вокруг украино-российской границы давно лежат белые снега, а на видео с эшелоном – вдоль железной дороги стоят зеленые деревья.

Правда, все же и в Киеве, и Вашингтоне иногда находятся некоторые честные военные профессионалы, которые и с другой стороны разоблачают брехню провокаторов: они не видят на космических снимках и на видео «обязательных элементов» подготовки российских дивизий к броску на Украину, - колонн с бензозаправщиками и грузовиков с боеприпасами и продовольствием, развернутых полевых госпиталей и передовых разведподразделений. Нет и интенсивных разведполетов вдоль границы. Да что там такие «мелочи»! Однажды высокопоставленный офицер минобороны Украины (тоже, наверное, честный человек) взял и брякнул в журналистский микрофон: «Мы не наблюдаем скопления российский войск у наших границ». И тут же получил от начальства, причем, с подачи двух прикомандированных к минобороны незалежной офицеров Пентагона: те очень рассерчали на партнеров - «нельзя допускать разбалансировки дезинформации». По-простому – врать надо в унисон.

Ну а пока Белый дом, штаб-квартира НАТО в Брюсселе и прикормленные ими СМИ денно и нощно продолжают палить ложью изо всех информационных орудий. А заодно требуют и «деэскалации», отвода войск, занимающихся на полигонах боевой подготовкой, в места постоянной дислокации. Еще и стращают нас новыми санкциями за непослушание. И даже 18 сценариями санкций и о «ждущей Россию острой боли». Как говорится, напугали ежика иголками.

И при этом – полный молчок о том, что почти половина армии Украины уже давно стоит на Донбассе, а из Киева раздаются призывы раз и навсегда усмирить непокорные республики силой. И Кремль, и МИД уже сто раз заявляли, что у России нет никаких планов военного вторжения на Украину. Но вероятность карательной операции вооруженных сил незалежной в ДНР/ЛНР остается высокой. Не думаю, что если такое случится, россияне будут спокойно взирать на то, как украинские снаряды и бомбы будут рвать на части мирное население Донбасса. Так, может быть, именно на середину января-февраля и назначена Киевом эта фашистская расправа? Может быть, именно поэтому Запад так дружно отговаривает Москву от «военного вторжения» именно сейчас?

А мне вспоминается еще один анекдот. Поздней ночью жена звена постоянно звонит загулявшему мужу-пьянице и упрашивает его вернуться домой. Наконец, он среди ночи возвращается «на рогах», а разьяренная супруга бьет его веником по башке и приговаривает:

- Будешь, пить?! Будешь пить?! Будешь пить?!

- Ладно, уговорила, - отвечает муж, - на-ли-вай!

И вот я думаю: не похожи ли на эту жену Украина, Америка и Европа?

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