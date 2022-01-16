Пересадка волос, пластика живота и уколы красоты: как Стас Михайлов, Павел Деревянко и Александр Ревва стали такими красивыми

Ведущий «Дома-2» и певец Дава сделал с помощью пластики кубики на животе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Для артистов внешность – это рабочий инструмент, который они периодически чинят и совершенствуют, не жалея своих миллионов. Поэтому и мужчинам звездам, чтобы оставаться форме приходится пользоваться достижениями индустрии красоты. Представители сильного пола еще реже, чем женщины афишируют свою реновацию. Рассказываем, сколько стоят самые яркие преображения мужчин звезд.

Дорогие кубики

Ведущий шоу «Дом-2», певец и блогер 28-летний Дава после расставания с Ольгой Бузовой сделал себе новое тело – операция называется абдоминопластика с прорисовкой мышц пресса. Лишнего веса у Давида было немного, но добиться такого пресса с кубиками сам он не мог. О его преображении kp.ru рассказал пластический хирург, который провел операцию – Тимур Хайдаров: «Мы сделали Давиду красивейшее атлетическое тело, прорисовали кубики. Они, кстати, у него настоящие – это его собственные мышцы, а не мягкие, сформированные из жира. Если мужчина сразу после операции забросит спорт, начнет злоупотреблять вредной пищей, то попрощаться с хорошим результатом операции сможет очень быстро. Для того, чтобы сохранить его максимально долго, нужно хотя бы немного заниматься физкультурой. Мой совет не только тем, кто сделал липосакцию, а всем: «Ребята, занимайтесь физкультурой по утрам и следите за питанием, и вы будете здоровы. А если это делать после операции, то еще и красивы!»

Цена: от 500 тыс. руб.

Уколы и никаких морщин

Чаще всего артисты-мужчины омолаживаются при помощи мезотерапии – это подкожные инъекции гиалуроновой кислоты, витаминов и других биологически активных веществ. Эти уколы красоты разглаживают морщины, сглаживают складки в области носа и губ, улучшают контуры лица и структуру кожи. Кто-то поддерживает лицо уколами регулярно – раз в год, другие артисты экспериментируют реже.

45-летний Павел Деревянко избавился с помощью инъекций ботокса от глубоких морщин на лбу. Пробовал актер и другие популярные инъекции: «Мне делали мезотерапию кожи головы - укольчики достаточно болючие, но от выпадения волос и седины хорошо спасают».

Павел Деревянко с молодости носил на лбу глубокие морщины. А теперь у него гладкий лоб без единой складочки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

40-летний Денис Шведов стал секс-символом после преображения и съемок в сериалах «Бывшие», «Сказки Пушкина. Для взрослых», «Волк», «Иванько» и других. После похудения несколько лет назад на 17 кг Шведов стал весить 89 кг при росте 190 см. Денис Шведов тут же занялся лицом, чтобы кожа не обвисла, ну и нужно было поддержать свое сериальное амплуа и просто хорошо выглядеть. Актер раз в несколько месяцев бывает в модной клинике, где врач-косметолог поддерживает молодость кожи лица с помощью комплекса процедур, а это самый верный способ сохранить хорошее качество кожи и обойтись без пластики после 50 лет. Комплекс процедур – это и массаж, и мезотерапия, и аппаратная косметология. Лазерные и другие процедуры разглаживают морщинки, складки, спасают овал лица от провисания, сохраняют кожу упругой. Есть важный момент, который помогает актеру без труда поддерживать статус секс-символа. Денис не употребляет спиртное: «Алкоголь мне не приносит счастья и удовольствия».

Денис Шведов регулярно омолаживается в клинике Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

62-летний Дмитрий Дибров доверил лицо модному звездному косметологу. Телеведущий не стал отрицать – чудес не бывает и время не повернуть вспять с помощью кремов и массажей: «По поводу косметологии – да, без профессионалов не обошлось. Было бы враньем отрицать этот факт». Дибров прошел процедуру «стройное лицо» - это дренажная мезотерапия. Инъекции препаратов избавляют от жировых скоплений, лишней жидкости, улучшают метаболизм тканей. После курса процедур лицо уменьшается в объеме. У Дмитрия подтянулся овал, морщины и носогубные складки уменьшились, отеки ушли. Получилась практически безоперационная подтяжка.

Лицо Дмитрия Диброва преобразилось после серии процедур Фото: GLOBAL LOOK PRESS

38-летний певец Прохор Шаляпин, 46-летний певец Шура, 53-летний телеведущий Сергей Соседов, 48-летний певец Юлиан омолодились с помощью авторской методики модного пластического хирурга. Это процедура Neck Of Dream - бьютификации зоны второго подбородка, шеи и декольте, при которой ставят 60 мезонитей для создания коллагенового каркаса. Выходит практически безоперационная подтяжка: уходит второй подбородок, овал лица становится четким и подтянутым, носогубные складки разглаживаются, кожа лица и шеи выглядит ухоженной и упругой.

Прохор Шаляпин поддерживает овал лица у модного доктора с помощью его авторской методики Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

С помощью уколов красоты моделируют и омолаживают лицо Александр Ревва, Денис Клявер, Валерий Леонтьев и другие артисты.

Цена: Мезотерапия - от 30 тыс. руб. Фракционное лазерное омоложение лица и век – от 25 тыс. руб. Ультразвуковой лифтинг лица – от 100 тыс. руб.

Вместо париков – операция

Если у женщин самые популярные пластические операции – коррекция груди и подтяжка лица, то у мужчин - операции по пересадке волос. В Голливуде эти процедуры уже сделали все главные красавцы, включая Джуда Лоу и Мэтью Макконахи, у которых в 21 веке волос на голове больше, чем в 20-м. Российские звезды только начинают избавляться от облысения с помощью операций – как правило нужно несколько процедур с перерывом во времени. При пересадке волос на голове волосяные фолликулы перемещают с одного участка на другой, где их не хватает.

59-летний Григорий Лепс недавно сделал третью пересадку волос, поэтому пока ходит с небольшими полосками на голове – в местах пересадки волос несколько месяцев остаются залысины. Певец тоже оперировался заграницей, на эту процедуры Лепс решился, чтобы избавится от проплешин. Облысение у Григория началось после 40 лет.

Григорий Лепс сделал третью операцию по пересадке волос. Пока на голове видны следы операции — но скоро на этом месте будут густые волосы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

52-летний Стас Михайлов делал пересадку волос в клинике Германии. Сейчас у Михайлова приличная густая шевелюра – выглядит естественно. Музыкант не скрывает: «Я сделал три операции на волосы. Это мои же волосы, никаких накладок!»

Стас Михайлов до пересадки волос и после Фото: GLOBAL LOOK PRESS

41-летний блогер и бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров перед новым годом пересадил волосы в Стамбул. В Турцию российские мужчины чаще всего летают на пересадку волос, так как их клиники пластической хирургии уже много лет специализируются именно на этой услуге. Когда Бородина бросила Омарова, он начал настолько комплексовать из-за внешности, что сделал пересадку волос с головы на лицо – у мужчины не росла щетина. Омарову делали операцию под местным наркозом, и а потом он рассказал как все было: «Двадцать минут забирают волосы с затылка, а потом шесть часов их переносят на лицо. Пять тысяч раз вырвали волосы и пять тысяч раз их вкололи в бороду. Было не больно. Теперь даже если попаду на необитаемый остров, то борода будет расти аккуратная».

Цена: Пересадка волос – от 350 тыс. руб. за одну операцию.