Дава подарил бездомной бабушке квартиру

Дава признался, что испытывает кайф от хороших поступков. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На протяжении вот уже 50 лет, фестиваль «Песня года» является знаковым событием в жизни артистов российского шоу-бизнеса. Выступить на концерте престижно, все стремятся поучаствовать. В этом году маэстро Игорь Крутой провел два концерта-традиционную «Песню года» и «Новую Песню года» с блогерами и молодыми певцами. Давид Манукян, или как все зовут его просто – Дава, тоже должен был принять участие в новом формате фестиваля и стать одним из ведущих «Новой Песни Года». Однако блогер отменил свое участие в фестивале. У Давы возникло более значимое дело, ради которого он отправился в Молдову.

В Инстаграм он случайно увидел ролик, где блогер по имени Глеб, в силу своих возможностей, помогает людям в трудных жизненных ситуациях, а конкретно доброй, милой и беззащитной бабуле. Глеб приносил еду 70-летней бабушке, вынужденной на старости лет лазить по помойкам в поисках еды, из-за того, что родная дочь выгнала её из квартиры и отбирала последний кусок хлеба. Бабуля не роптала, материнская любовь ведь безгранична, она любит свое дитя таким, какое оно есть и готова терпеть лишения. Тем временем, её 44-летнее чадо позволяло в отношении матери рукоприкладство, лишала не только куска хлеба, но и крыши над головой - дочь никогда не работала, а её мать и ее пенсия была одним из источников её вольготной жизни.

Давид решил исправить эту ситуацию и помог бабушке. Ему безразлично, что многие воспримут его поступок как хайп и рекламу, он признался, что испытывает кайф от хороших поступков. Вчера Манукян приехал в Молдову, купил в магазине продукты и разыскал бездомную старушку. Дава отвёл бабушку в ресторан, где та наелась от души, отогрелась. Давид отвёз бабулю ночевать в отель, поскольку ей негде было провести ночь.

На следующий день Дава вернулся с сюрпризом, он купил квартиру бабушке. Женщина, принимая подарок, расплакалась.

- Сынок, ты - золото, спасибо за помощь, - поблагодарила Даву старушка.

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