Хирург рассказал правду о пластике груди Ольги Бузовой

Поклонники Ольги Бузовой вторые сутки не находят себе места. Неужели поющая ведущая увеличила грудь? На последних фото и видео у звезды "Дома-2" наблюдается заметно изменившийся бюст. Масла в огонь подлил еще и возлюбленный артистки Давид Манукян.

Ольга Бузова весь январь проводит в разъездах по миру. Телезвезда отдохнула в Куршевеле, после чего сообщила, что так устала отдыхать, что повезла жениха Давида Манукяна в Таиланд. Звезда сняла шикарную виллу с собственным бассейном и видом на Андаманское море. Одна ночь в этом райском уголке в окружении тропического леса стоит от ста с лишним тысяч рублей. Предложений дороже на Пхукете нет.

fan._buzova.86 Купальник номер девять

Бузова постоянно делится фотографиями в бикини. Поклонники насчитали у нее пока 11 купальников, но уверены, что это не предел. Однако внимание публики привлекли изменения в фигуре звезды. Пользователи соцсетей решили, что формы певицы стали более эффектными, а грудь выглядит не так, как раньше. Фолловеры активно обсуждают, с чем связаны такие метаморфозы.

"Однозначно сделала импланты. Сейчас утром ложишься на операцию, вечером выходишь из больницы", "Да беременная она, вот грудь и налилась", "Это однозначно пластика", "Ей в Тае сделали операцию, потому что тут дешевле", "Спецом не сразу сделала размер, как у Кудрявцевой", - гадают поклонники Бузовой.

fan._buzova.86 Купальник номер одиннадцать

Масла в огонь подлил и Манукян. Сидя в купальнике у бассейна вместе со своим возлюбленным, Ольга громко рассмеялась, когда прочитала сообщение о возможной пластике. "У тебя сиськи сделанные? Я так и знал! Я так и думал! Понятно все с тобой. Сделала грудь себе", - ответил на это Давид.

Все точки над i в этом вопросе расставил пластический хирург. Андрей Копасов внимательно изучил грудь певицы.

"Да, Ольга могла увеличить грудь. Это видно по медиальным и внутренним квадрантам молочных желез, то есть по межгрудному пространству. Там достаточно напряженная область, она увеличена в объеме, и у нее есть проекция, высота. Иными словами, выделение над грудной клеткой. Визуально молочные железы стали больше и пышнее. Есть ощущение контура импланта", - цитирует специалиста Woman.ru.