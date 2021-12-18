Брошенного женой Григория Лепса настиг новый удар

Григорий Лепс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В жизни Григория Лепса в последнее время все не сильно радостно. Не так давно стало известно о разводе певца со второй женой Анной Шаплыковой. Вслед за этим у артиста случился гипертонический криз, он сорвал выступление с Ларисой Долиной. Теперь же с вокалистом случилась новая беда.

У Григоря Лепса начались проблемы после операции по пересадке волос, которую он сделал несколько недель назад. Сейчас на затылке артиста виднеются огромные шрамы. Предполагалось, что скоро их скроют знаменитые кудри артиста. Однако специалисты полагают, что у Григория произошли непоправимые последствия.

"Волосы у Лепса больше не отрастут. Знаменитыми кудрями своих фанатов он уже никогда не порадует... Если только не начнет использовать парик..." - пугает турецкий врач Айхан Чолак.

Врач напомнил, что у Лепса это уже третья пересадка волос. У певца после процедуры серьезно пострадала затылочная часть головы. "Почему трижды был выбран такой травматический метод пересадки - для меня загадка! Такой шрам не зарастет. И засадить его будет нечем. У Лепса больше нет шансов на очередную пересадку", - цитирует специалиста сайт mk.ru.

Эксперт подчеркнул, что трансплантация волос лоскутным методом и шов на голове значительно "снимают приживаемость и репарационные возможности". Более того, по мнения врача, использованный метод пересадки волос для пациента возраста Лепса - вообще не применим.

Напомним, певцу провели дорогостоящую и болезненную процедуру. С донорского участка вырезали лоскут с пучками волосяных луковиц. При этом во многих клиниках сейчас пробегают к более щадящей процедуре изъятия луковиц без вырезания кожного лоскута.