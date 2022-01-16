Врачи предупреждали Михаила Зеленского о смерти в 58 лет

46 лет для мужчины - самый расцвет сил, и вдруг - сердечный приступ, молниеносная смерть еще до приезда "скорой" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скоропостижный уход Михаила Зеленского стал шоком для его близких и поклонников. 46 лет для мужчины - самый расцвет сил, и вдруг - сердечный приступ, молниеносная смерть еще до приезда "скорой"... Однако, для врачей столь ранний инфаркт давно не новость, к тому же Зеленского о печальных последствиях предупреждали еще много лет назад.

В 2011 году телеведущий участвовал в популярном телепроекте "Подари себе жизнь", где знаменитости в течение восьми недель выполняли рекомендации врачей. Этот выпуск до сих пор сохранился в Сети: пересматривая его, невозможно не отметить фатализм Зеленского. Он словно смеялся над смертью и был готов принять ее в любой момент, чем сильно злил теледокторов.

Михаил Зеленский в программе "Подари себе жизнь".

- Я не хочу жаловаться, что я как-то не высыпаюсь или невероятно устаю, потому что 90% мужиков в Москве, наверно, также не высыпаются и устают - это нормальное состояние для нас, - бравировал Михаил, закуривая сигарету прямо во время работы над сценарием своей программы. - Поймите, уважаемые доктора, я же должен что-то делать на пенсии - тогда и отдохну, и здоровьем позанимаюсь.

- Пенсии может просто не настать! - одернула тогда пациента главный эксперт программы, терапевт Татьяна Шаповаленко. - Очень многие так рассуждают: сейчас я поработаю, а потом буду заниматься собой. Но так не бывает. Нельзя откладывать на потом основополагающие вещи.

Результаты первого приема, где Михаилу Зеленскому сделали анализы крови, УЗИ, МРТ и компьютерную томографию, оказались неутешительны. Легкие 36-летнего телеведущего соответствовали 70-летнему возрасту. К тому моменту Зеленский курил уже два десятка лет, а еще перехватывал на ходу фастфуд и сутками пропадал не работе, не видя семью. И это при том, что ведущий прекрасно осознавал все последствия: в свое время он учился в медицинском институте, правда, потом заскучал и бросил.

По оценкам врачей 11-летней давности, Михаил Зеленский рисковал умереть в 58 лет. Фото: стоп-кадр программы "Подари себе жизнь".

- Последствия курения - это не только ваш землистый цвет лица и синюшные губы. Ваши легкие забиты мокротой, - это самая большая проблема. Кроме того, есть нарушения иммунной системы, - перечислила доктор Шаповаленко. - Это значит, что ваш организм подвержен любой инфекции. И риск развития пневмонии при вашем курении на сегодняшний день достаточно высокий. Также анализы показали высокий уровень гемоглобина в крови, который опасен развитием тромбозов. Тромбы в венах нижних конечностей могут отрываться и лететь куда угодно, например, в головной мозг - это инсульт (кстати, инфаркт по статистике тоже чаще всего возникает именно из-за образования тромба. - Ред.). Еще у вас тяжелый атрофический гастрит.

Вердикт врача прозвучал как приговор: генетически Зеленскому отмерено прожить 79 лет, но гастрит, отсутствие отдыха и курение украли у него два десятка лет жизни.

- Ваш возраст смерти на сегодняшний день - всего 58 лет, - предупредила Зеленского врач.

- 58, значит, 58, - беспечно отреагировал пациент. - Я не привык паниковать и расстраиваться.

Тем не менее, восемь недель эксперимента телеведущий мужественно выдержал: по рекомендации врачей Михаил регулярно играл в бадминтон, ездил на работу на велосипеде, пил настой шиповника вместо дешевого кофе и питался геркулесовыми кашами вместо гамбургеров: специалисты расписали ему диету на 56 страниц. А главное - Зеленский все-таки бросил курить, хотя и не раз был близок к срыву.

В финале эксперимента медицинские тесты показали ошеломительный результат: за восемь недель вынужденного ЗОЖа пациент повернул биологические часы вспять и вернул себе 13 лет жизни. По оценкам врачей, его возраст смерти составлял уже не 58, а 71 год.

- Я думаю, что на самом деле у меня нет выбора - раз попробовал, наверное, надо и дальше держаться, - признался на камеру Зеленский.

Но едва шоу закончилось, все тут же вернулось на круги своя... По словам жены, последние годы ведущий все также пропадал на работе и курил одну сигарету за другой. Хлопоты по здоровью Михаил отложил до пенсии, которая, как и предупреждали врачи, для него так и не наступила.