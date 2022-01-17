Из марсианского песка высунулся «маленький Ленин»

Вождя мирового пролетариата чтили не только на Земле.

Виртуальный археолог Скотт Уаринг (Scott Waring), известный своими «раскопками» на Марсе, порадовал энтузиастов новым «открытием». Уфо-блоггер (UFO blogger), как он сам себя называет, разглядел на соседней планете голову человека. Увидел ее, рассматривая панорамный снимок, который ровер «Любопытство» (Mars Science Laboratory Curiosity) сделал 27 января 2017 года на 1087 день своего пребывания на соседней планете (Sol 1087).

Голову – точнее, детскую головку - нетрудно увидеть, увеличив панораму. «Объект» - темный, торчит из песка чуть выше острого края слоистого массива, выделяясь на более светлом фоне. Хорошо различимы черты детского лица: глаза, рот, нос, выпуклый лобик, пухлые щечки, длинные курчавые волосы. Жившие при советской власти припомнят: примерно так выглядел «маленький Ленин» - каким его изображали на октябрятских звездочках.

Детская головка ангельского вида выделяется на светлом песчаном фоне.

У марсианской головки и "маленького Ленина" с октябрятской звездочки одно лицо.

Скотт полагает, что обнаруженная им головка высечена из камня, отполирована и представляет из себя часть статуи, которая, возможно, расположена глубже. Или просто от нее отвалилась. Само же изваяние, по мнению уфо-блогера, явно местное и свидетельствует о том, что Марс когда-то был обитаем. Сходство же с «маленьким Лениным», безусловно, случайное. Не может же вождь мирового пролетариата быть марсианином или хотя бы иметь марсианских предков.

Над виртуальным археологом можно было бы просто посмеяться, если бы не другие находки. К примеру, на снимке, который робот «Любопытство» передал на Землю в феврале 2014 года (Sol 528), можно разглядеть половину головы – тоже каменную. И тоже ручной работы. К марсоходу она - голова - обращена лицом.

Половинка "головы пришельца" или "марсианина".

Коллеги Уоринга «восстановили» голову, зеркально отразив сохранившуюся половину. И тем самым получили лицо целиком. Сходство с человеческим оно, конечно, имеет. Однако череп как-то не по-человечески вытянут вверх, а рот вообще выглядит странно. Будто бы его обрамляют шесть губ. Или клыков. Марсианин? Пришелец? Неизвестно, но, похоже, что пожилой. По нашим меркам.

Восстановленная голова явно не человеческая.

Голова имеется и на панорамном снимке, составленном из тех, которые ровер Спирит (Mars Exploration Rover Spirit) передавал на Землю из кратере Гусева с апреля по октябрь 2006 года. И эта голова выглядит частью какого-то монумента. А отдаленное портретное сходство имеет со скульптурными изображениями индейцев майя. И откуда на Марсе такое разнообразие? В смысле черт лица.

Изваяние марсианского майи обнаружил Маркус Йохансен - виртуальный археолог из Германии. А неподалеку увидел еще и половинку марсианской обеденной тарелки. Тарелка - для вторых блюд. Донышко - плоское, по краю - ободок.

Скульптура "индейца майя" и его тарелка.

Большинство здравомыслящих ученых сходятся во мнении: если Марс и был обитаем, то очень давно – более 3 миллиардов лет назад - в так называемую эпоху Ноя, когда на планете еще плескались моря и океаны. С тех пор никакие статуи или какие-нибудь другие материальные свидетельства марсианской жизни – тем более поделки местных зодчих - сохраниться не могли. Стало быть, находки виртуальных археологов не более, чем камни причудливой формы.

С другой стороны… Здравомыслящие могут и заблуждаться. Ведь на Марсе и черепа находят. Одни похожи на человеческие, другие - на гуманоидные. Подробнее об этих находках в нашем материале.

Марс: белеет череп одинокий.

Время от времени роверы фотографируют НЛО, появляющиеся в марсианском небе. Один из самых впечатляющих снимков был сделан 5 января 2014 года (504 марсианский день) в 23 часа 26 минут 37 секунд. В объектив камеры «Любопытства» попал объект, похожий на взлетающую ракету. Подробности – тут.

НЛО в марсианском небе: похож на взлетающую ракету.

На снимке, который был сделан 14 июля 2014 года в 2 часа 6 минут и 13 секунд ночи (Navcam: Right B, 2014-07-14 02:06:13 UTC) правой навигационной камерой «Любопытства», на фоне горной цепи весьма отчетливо видна вытянутая горизонтально темная полоска. При увеличении на ней становится заметным возвышение - вроде купола. И объект приобретает тарелочный вид. Подробности – в нашем материале.

Летающая тарелка на фоне марсианских гор.

Некоторые НЛО еще и светятся. Несколько снимков со странными огоньками, появившимися на горизонте, прислал все тот же ровер «Любопытство». Снимки и пояснения – тут.