Изменения в законе об ОСАГО в 2022 году: инвалиды будут получать компенсации автоматически

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о новом порядке предоставления инвалидам компенсаций по ОСАГО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о новом порядке предоставления инвалидам компенсаций по ОСАГО. Документ вступил в силу. Теперь россияне с ограничениями по здоровью смогут получать полагающиеся им компенсации автоматически. Как пояснил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник, речь идет об инвалидах и законных представителях детей-инвалидов, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям. Им положено возмещение половины стоимости ОСАГО.

Раньше оформлением компенсаций по ОСАГО занимались региональные власти. Те, кто претендовал на выплаты, должны были подавать документы в учреждения соцзащиты.

- Теперь Пенсионный фонд станет назначать компенсации автоматически тем, кому они положены, а также на основании заявления, которое можно направить через единый портал государственных услуг, - рассказал Мишустин.

После заключения договора ОСАГО Пенсионный фонд будет информировать человека с инвалидностью или его законного представителя о положенной компенсации. После этого в течение пяти рабочих дней деньги поступят гражданину таким же способом, как он получает другие выплаты, например, почтовым переводом, курьером на дом либо на банковский счет. Для автоматического начисления выплаты все организации, ответственные за предоставление этой услуги, должны направить необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Если по каким-то причинам сведения туда не поступили, то инвалиду или его представителю нужно будет обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда с заявлением, полисом ОСАГО и справкой об инвалидности, уточнили в кабмине. Сделать это можно лично или через портал госуслуг.

Премьер отметил, что для людей с ограничениями по здоровью особенно важно, чтобы общение с чиновниками было максимально простым и не требовало хождения по инстанциям.

Еще одно решение кабмина касается подключения домов к электросетям. Правительство утвердило новый порядок. Он начнет действовать с 2024 года.

- Подключение домов и других объектов к электроэнергии можно будет вести параллельно со стройкой, - пояснил Мишустин.

По словам вице-премьера Александр Новака, сроки подключения могут сократиться до полугода, что позволит людям быстрее улучшать свои жилищные условия.

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