Россия предупредила: А сейчас мы с Белоруссией отрепетируем отражение нападения НАТО

На западе любые учения российской армии на своих же полигонах (даже в 200-300 километрах от украинских границ) подаются как намерение Кремля оккупировать соседнюю страну «вплоть до Днепра». Фото: REUTERS

В западной прессе (особенно натовской) все сильнее раздувается инфо-цунами о скором нападении России на Украину. Любые учения российской армии на своих же полигонах (даже в 200-300 километрах от украинских границ) подаются как намерение Кремля оккупировать соседнюю страну «вплоть до Днепра». В США уже даже определили сроки этой «оккупации» - с середины января по середину февраля (по этим «прогнозам» выходит, что война уже должна идти примерно третий день!).

О том, что Киев сконцентрировал на фронте у Донбасса почти половину своей армии (125 тыс. душ и тысячи танков с БТР) – в той же западной прессе – ни слова. Эта армада собралась там явно не для того, чтобы спеть украинские народные песни, выпить горилки и закусить салом. Танковые стволы уперлись в кварталы Донецка и Луганска. А сановитые украинские ястребы в погонах и без уже открыты текстом призывают к блиц-кригу.

Потому есть большая вероятность кровавой расправы над Донбассом (где живут сотни тысяч граждан РФ). Давайте не лукавить: то, что на полигонах Смоленской, Воронежской или Брянской областей (повторю – в сотнях километров от границы Украины) наши танковые полки «разминают мышцы» - это своего ведро холодной воды на голову тем же киевским ястребам. Если они все же вздумают учинить в Донбассе побоище, Россия не позволит, вмешается, защитит своих граждан.

Если мало одного ведра ледяной воды, вот вам второе. Москва объявляет совместную с Минском проверку Сил быстрого реагирования Союзного государства на территории Белоруссии.

О! Что тут началось! В НАТО зашлись в истерике: «Теперь не только Россия, но и Белоруссия готовят нападение на Украину!». Паника накрыла даже Канаду, срочно перебросившую свой спецназ на Украину (за тысячи километров, через океан!). Официально — для защиты своего посольства в Киеве.

Чтобы растолковать натовцам суть грядущих учений зам. министра обороны России генерал Александр Фомин пригласил на брифинг иностранных военных атташе. И сделал чрезвычайно важные заявления.

Вот они:

1. О проведении данного мероприятия (учений Сил быстрого реагирования) президенты России и Белоруссии договорились еще в декабре прошлого года. Они решили провести внеплановую проверку войск и отработать варианты совместных действий по нейтрализации угроз на границах Союзного государства.

2. Разные варианты применения Региональной группировки войск отрабатываются регулярно. В прошлом году проводились учения «Запад-2021», где была подтверждена ее высокая боевая готовность.

3. Вместе с тем, может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты надо будет привлечь весь потенциал военной организации государства.

4. В этой связи к предстоящей проверке на территории Белоруссии от России привлекается часть органов управления и подразделений Восточного военного округа.

5. (Вот тут - самое интересное! - Авт.). В рамках проверки Сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях.

(Иными словами, в случае необходимости, российско-белорусские войска могут выйти за границы ответственности там, где возникнет угроза безопасности Союзному государству).

6. Проверка пройдет в два этапа. На первом (с 9 февраля) на белорусскую территорию будут перебазированы 12 самолетов Су-35, два дивизиона С-400, а также дивизион «Панцирь-С».

8. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) будет проведено совместное учение «Союзная решимость-2022». Целью учения станет отработка отражения внешней агрессии.

9. Численность участников учения , согласно Венского документа 2011 года, не превысит 12,9 тысяч.

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