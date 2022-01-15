Эксперт: В составе НАТО Украина особо никому и не нужна

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишин на совместной пресс-конференции в Брюсселе Фото: REUTERS

Требования о деэскалации ситуации на украино-российской границе, звучащие с Запада все чаще и громче, не имеют под собой никакой основы уже хотя бы потому, что никакой эскалации в указанном регионе Россия и не производит. Возможно, что очередной виток раскручивания образа нашей страны в роли потенциального агрессора, ждущего удобного часа для вторжения в Незалежнюю, - это всего лишь удобный повод для Вашингтона попытаться остановить запуск газопровода «Северный поток – 2»? Ведь США не раз предпринимали попытки подмять под себя европейский рынок газа в ущерб российскому голубому топливу.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, американист Юрий Рогулев в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что считает - амбиции американцев не ограничиваются лишь газопроводом:

- Я думаю, что цель, на самом деле, гораздо более широкая, чем просто «Северный поток - 2». Цель – использовать Украину в качестве главного раздражителя. Украина, собственно говоря, за этим и нужна, и именно такая ее роль сохраняется во всем западом сообществе и в НАТО в том числе. Им Украина как член НАТО, может быть, особо и не нужна, а вот как центр создания напряженности в отношении России, как некий раздражитель, как рычаг давления со стороны Запада на Россию, очень даже им подходит. Это как раз яркий пример, когда Украину используют именно для этого. То есть стрелки переводятся на Россию. Поскольку говорят о возможном нападении, то, значит, Россия выглядит агрессором. Если Россия выглядит, повторяю, не является, а выглядит, то создается некий миф о России как об агрессивном государстве, против которого нужно объединиться, против которого нужно разработать определенные меры.

Миф этот на Западе сами изобрели и сами распространили, а теперь еще пытаются под этот миф подвести некие договоренности практического свойства, в финансовой, экономической и прочих сферах. Это план, и он реализуется, как мы видим, по всем направлениям. Вопрос в том, насколько серьезно сами европейцы готовы быть пешкой в руках американских политиков?

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