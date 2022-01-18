Володин заявил, что НАТО пытается оккупировать Украину Фото: Евгения ГУСЕВА

Ведется информационная подготовка к продвижению Североатлантического альянса на Украину. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что в данном случае необходимо довести до парламентов всех стран сведения о возможных последствиях такого расширения альянса.

«НАТО стремится оккупировать Украину», - заявил парламентария во вторник, 18 января, на открытии весенней сессии Госдумы, напомнив, что в последние месяцы «звучит истерика вокруг Украины: конгрессмены и представители госдепа пугают весь мир, якобы, предстоящим "вторжением России"».

По его словам, таким способом США пытаются оправдать «свою экспансию и продвижение войск НАТО к российским границам». Как отметил Володин, Вашингтон действует по «стандартной схеме». «Ничего нового: сначала придумывает образ врага, а потом "героически" с ним борется, так было в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, Югославии», - заявил он.

Напомним, накануне в Белом доме заявили о «вторжение» России на Украину, которое якобы можно ожидать уже в этом месяце или в феврале этого года. В Кремле ни раз говорили, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск происходит только на российской территории. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва настаивает на прямом ответе на свои предложения по гарантиям безопасности, отметив, что сейчас приходится жить «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи».