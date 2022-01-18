«Рубль обречен вернуться на «законное» место: Эксперт предсказал, что будет с нашей валютой после резкого роста цен на нефть

Цены на нефть снова рвутся вверх. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цены на нефть снова рвутся вверх. Во вторник котировки сорта Brent превысили $87 за баррель. Таких уровней не было с осени 2014 года (см. графику). В чем причины такого резкого роста? Что будет дальше с ценами на сырье? И как отреагирует на все происходящее рубль?

РАКЕТЫ И ХОЛОДНАЯ ЗИМА

Одна из причин нынешней эйфории на сырьевом рынке - нестабильность на Ближнем Востоке. Вечером в понедельник появились сообщения о том, что хуситские повстанцы из Йемена запустили ракеты и беспилотники в сторону Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов (ОАЭ). Боеприпасы до Дубая и других мишеней (в том числе нефтяных месторождений) не долетели. Но у страха глаза велики.

Тем не менее для роста цен на нефть есть и другие причины. Вкупе они привели к тому, что спрос на сырье превысил предложение. И цены пошли вверх.

- Масштаб атак хуситов не идет ни в какое сравнение с тем, что в Северном полушарии присутствуют вполне зимние температуры, а вот в ОПЕК+ не справляются с планом наращивания производства. В декабре картель нарастил добычу лишь на 70 тысяч баррелей в сутки из 253 тысяч баррелей, разрешенных в рамках соглашения ОПЕК+, - поясняет Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции».

КИТАЙСКИЕ РЕЗЕРВЫ И СДЕЛКА С ИРАНОМ

Большинство инвестбанков склоняются к тому, что цены на нефть будут расти и дальше. По крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Во время пандемии нефтедобывающие компании сократили инвестиции в геологоразведку и разработку новых месторождений. Поэтому производство не успевает за спросом. Тем не менее есть факторы, которые смогут чуть снизить стоимость барреля.

- С начала февраля Китай приступит к продаже нефти из своих стратегических резервов. Сохраняется непрерывный рост числа работающих скважин в США и Канаде. В ближайшие месяцы стоит ждать заключения ядерной сделки между Ираном и США. В результате на рынке могут появится значительные объемы иранской нефти, - перечисляет Александр Потавин, ведущий аналитик ФГ «Финам».

ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА

Несмотря на рост стоимости нефти, наша валюта на это почти никак не отреагировала. Все дело в возможных санкциях со стороны Запада. Риторика в США и Европе не ослабевает. Нас все еще пугают разными карательными мерами, в том числе отключением от международной банковской системы SWIFT. В итоге рубль во вторник даже просел на полпроцента к доллару - до 76,5 рубля за единицу американской валюты.

Тем не менее большинство экспертов ожидают, что в ближайшее время курс рубля пойдет вверх.

- Мы продолжаем ожидать снижения курса доллара на фоне существенного роста нефтяных цен. Но это будет возможно лишь при определенном улучшении геополитической ситуации, - считают аналитики банка «Санкт-Петербург».

Предпосылки к этому появились. В немецкой газете Handelsblatt со ссылкой на неназванные источники вышла информация о том, что страны Запада отказались от идеи отключить России от SWIFT.

- Остаюсь при своей точке зрения – мелкими шажками через дикое количество нервотрепки все придут к каким-то договоренностям. И при такой «душевной» цене за «бочку» нефти рубль обречен вернуться на «законное место», - считает Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики.

Примерно месяц назад он предсказывал, что в долгосрочной перспективе цена на нефть может превысить $100 за баррель. А наша валюта может укрепиться до 71 - 72 рублей за доллар. Пока все идет по плану.

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