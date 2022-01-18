Цена нефти Brent превысила 87 долларов за баррель впервые за семь лет Фото: REUTERS

Стоимость нефти марки Brent впервые за семь лет, с октября 2014 года, превысила отметку в 87 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 18 января.

Согласно данным на 06.41 московского времени, баррель североморской смеси торговался на уровне 87,31 доллара, подорожав на 0,84%, а нефть марки WTI торговалась за 84,38 долларов, прибавив в цене на 1,3%.

Напомним, цена на нефть марки Brent начала расти в прошлом году после снижения, которое было спровоцировано распространением нового штамма коронавирусной инфекции. Стоимость черного топлива по этой причине показали падение на 10%. Однако в 2021 году цена начала возвращаться к прежним показателям.

В октябре прошлого года стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в декабре 2021 года достигала 85,03 доллара за баррель. В последний раз цена нефти этой марки превышала 85 долларов за баррель в октябре 2018 года.