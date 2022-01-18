Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика18 января 2022 4:20

Цена нефти Brent превысила 87 долларов за баррель впервые за семь лет

Нефть марки WTI подорожала до 84,38 долларов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Цена нефти Brent превысила 87 долларов за баррель впервые за семь лет

Цена нефти Brent превысила 87 долларов за баррель впервые за семь лет

Фото: REUTERS

Стоимость нефти марки Brent впервые за семь лет, с октября 2014 года, превысила отметку в 87 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 18 января.

Согласно данным на 06.41 московского времени, баррель североморской смеси торговался на уровне 87,31 доллара, подорожав на 0,84%, а нефть марки WTI торговалась за 84,38 долларов, прибавив в цене на 1,3%.

Напомним, цена на нефть марки Brent начала расти в прошлом году после снижения, которое было спровоцировано распространением нового штамма коронавирусной инфекции. Стоимость черного топлива по этой причине показали падение на 10%. Однако в 2021 году цена начала возвращаться к прежним показателям.

В октябре прошлого года стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в декабре 2021 года достигала 85,03 доллара за баррель. В последний раз цена нефти этой марки превышала 85 долларов за баррель в октябре 2018 года.