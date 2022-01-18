В московском автобусе дагестанец оскорбляет русских: как мы дошли до такого

Шугаиб Болатукаев в ходе конфликта с водителем автобуса сообщил пассажирам что их, русских, «скоро начнут бить дагестанцы».

История с дагестанцем Шугаибом Болатукаевым, который сообщил пассажирам московского автобуса, что их, русских «скоро начнут бить дагестанцы», довольно банальна.

Это то, что называется бытовой национализм. Классическая 282 статья УК РФ, известная в миру как «русская» статья. По ней в России традиционно закрывали русских националистов.

Довольно странный культурологический феномен. По национальному признаку унижают представителей национального большинства. Унижает представитель национального меньшинства. Причем меньшинства в самом буквальном смысле этого слова. Если кто забыл, нет такого этноса — дагестанцы. На территории Дагестана живут 14 коренных народов при населении всего 3 миллиона человек.

И вообще-то, люди там веками живут в мире с соседями, о чем немедленно сказал глава Дагестана Сергей Меликова.

Сергей Алимович церемониться не стал и призвал правоохранителей не откладывая разобраться с этим эксцессом.

Но, проблема очевидным образом существует.

Среди кавказских пользователей различных социальных сетей выяснение вопроса «какой ты нации» или «какая нация круче», сейчас вообще в топе.

Даже беглый анализ трендов тик-тока и инстаграма в этом смысле вызывает оторопь. Это — одна из самых обсуждаемых тем.

Некоторое время назад властями была предпринята довольно неуклюжая попытка свести национальный вопрос исключительно к проблеме трудовых мигрантов. Но, не получилось. Бьют как говорится не по паспорту.

Тот же товарищ Болотукаев первым делом глумливо сообщил пассажирам автобуса, что он — дома. В России в смысле. Это белоруса или украинца, которые русским совершенно чужие люди, при случае можно и нужно депортировать. А вот какой-нибудь Эмомали или Заур с российским паспортом — наши соотечественники и обладают всеми правами, гарантированными Конституцией РФ.

Крик и истерика тут не поможет. Даже скорее навредит. Ведь Болотукаевы хорошо выучили риторику российской официальной пропаганды и немедленно начинают объяснять, что рафик не виноват и боролся с русскими нацистами.

Не поможет и посадка этого болотукаева или даже десятерых болотукаевых. Разве что, они какое-то время будут вести себя потише и поаккуратнее.

Вообще среди кавказских пользователей различных социальных сетей выяснение вопроса «какой ты нации» или «какая нация круче», сейчас в топе.

Но остается вопрос - а что они при этом будут думать?

Советская власть с самого начала понимала сложность формирования нового общества из общества старого.

В 20-30 и вплоть до начала 70-х с межнацем все было просто.

Ускоренная индустриализация делалась руками миллионов массы вчерашних крестьян. И принципиальной разницы между темным крестьянином из Ярославской области или Чимкентской особенно не было.

И тем и другим нужно было дать минимальное образование и научить азам городской жизни. Хотя бы не драться улица на улицу. Получалось в общем неплохо.

Вот только с 1991 года на просторах бывшего СССР начался другой процесс — деиндустриализация. Закрывались заводы, НИИ, происходила повторная архаизация общественной жизни.

Так что у наших национальных проблем корень — прежде всего экономический.

Региональная безработица, особенно на Северном Кавказе, неработающие социальные лифты, особенно герметичные на Северном Кавказе, растущая на том же Северном Кавказе демография.

Никому не нужные на родине люди едут туда, где есть жизнь. В большие русские города.

Но и тут их конечно никто не ждет. Конкуренция за ограниченный материальный ресурс, особенно в условиях огромной российской бедности, регулярно выплескивается в виде вспышек национализма.

Системное решение тут только одно. Развитие регионов. Создание рабочих мест.

Только не за счет исторически русских областей. Это мы уже проходили. При той же советской власти. Когда опережающее развитие окраин обеспечивалось ресурсами РСФСР. И где теперь те окраины?

К слову, Дагестан из которого приехал воспитывать русских Шугаиб Болатукаев, занимает первое место в России по объему дотаций из федерального центра. Согласно официальной статистики Минфина России, Республика Дагестан получила на 2021 год — 63,5 млрд рублей. А Новгородская область, например, согласно той же официальной статистики, получила всего 977 миллионов, в 65 раз меньше, а Ярославская — 370, в 170 раз меньше.

Но как мы видим никакого особого чувства благодарности и признательности к государствообразующему народу это не вызывает.

Странно, правда?

*Авторская колонка отражает личное мнение автора, которое может не совпадать с позицией редакции «Комсомольской правды».