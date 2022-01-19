Как прошли крещенские купания в 2022 году: лучшие фото из купелей в России

Крещенские купания в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь 19 января православные верующие отметили один из важнейших христианских праздников - Крещение Господне. Сайт kp.ru публикует фотографии Крещенских купаний 2022 года из разных уголков страны.

Крещенские купания в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне праздника Крещения в храмах совершаются особые Божественные литургии, на которых священнослужители читают все отрывки из Нового Завета, посвященные Крещению Спасителя. После утренней службы духовенство совершает великое освящение воды в специальной емкости. В праздник также совершается крестный ход на воду, где прорубают «иордани»: проруби в виде креста.

Крещенские купания в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как писал сайт kp.ru, на прилегающей к Главному храму Вооруженных сил России Соборной площади для омовения подготовили сразу 14 купелей для того, чтобы не было очереди. Омовение могли совершить сразу несколько человек. Возле купелей оборудованы палатки, в которых купающиеся могли согреться и попить чай.

Крещенские купания в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на широкое распространение, купание в проруби на Крещение не зафиксировано в церковном уставе, а значит не является обязательным обрядом. Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, в РПЦ ранее рекомендовали отказаться от крещенских купании, а также избегать массового скопления людей.

Крещенские купания в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крещенские купания в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крещенские купания в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крещенские купания в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крещенские купания в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крещенские купания в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крещенские купания в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крещенские купания в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крещенские купания в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крещенские купания в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крещенские купания в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крещенские купания в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крещенские купания в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крещенские купания в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крещенские купания в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крещенские купания в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крещенские купания во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Крещенские купания в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Крещенские купания в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Крещенские купания в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские купания в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ