«У него под подушкой лежало 300 миллионов рублей!»: Продюсер рассказал о баснословных заработках Градского

Ограбление молодой вдовы Александра Градского до сих пор не даёт покоя поклонникам легендарного музыканта. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ограбление молодой вдовы Александра Градского до сих пор не даёт покоя поклонникам легендарного музыканта.

Продюсер Евгений Морозов, хорошо знакомый с Градским, рассказал kp.ru о доходах музыканта.

-Я никого не обвиняю, но согласен с адвокатом Сергеем Жориным, что очень уж все похоже на инсценировку. Он правильно сказал, что ограбление было в 2 часа дня, а вдова Градского почему -то пришла в полицию только в 8 вечера. Плюс ко всему на Рублевке везде камеры. И отследить, куда делись грабители, очень легко. Хотя бы номер машины можно узнать,-делится с «КП» продюсер Морозов. -Да, Градский был очень богат. При этом весьма прижимист.

У него было более 28 миллионов рублей долгов за неуплату налогов за недвижимость. Он не платил, мотивируя, что нет денег. И тут 100 миллионов рублей, откуда такие деньжищи?

Все просто. Неофициальная зарплата у Саши в «Голосе» была 10 миллионов рублей в месяц, за 4 программы.

А сколько он лет в «Голосе» сидел? Около 10 лет. Вот и накопил. Он же особо и не тратился никогда, жил в достатке, но деньгами не швырялся. Насколько я знаю, в его московской квартире лежало под подушкой 300 миллионов рублей. Не в банке, а под подушкой. Интересно, что стало с этими деньгами, - задумался приятель Градского.

Напомним: вдову Градского ограбили трое неизвестных. По словам потерпевшей, сначала преступники инсценировали аварию, а затем, когда она вышла из машины, затолкали ее в автомобиль и под дулом пистолета приказали отвезти их домой. Как говорит вдова певца, мужчины требовали отдать им то, что по их словам, принадлежит им. Добравшись до дома жена артиста отдала вооруженным мужчинам 100 миллионов рублей. Позже по приказу преступников она отвезла бандитов на вокзал.

По словам вдовы Градского, в полицию она заявила не сразу, поскольку грабители угрожали убить ее маленьких детей.

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