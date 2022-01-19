В Гонконге истребляют домашних хомяков из-за передачи коронавируса людям

В Гонконге эпидемиологи расследуют случай возможной передачи коронавируса людям от домашних животных. Фото: Shutterstock

В Гонконге эпидемиологи расследуют случай возможной передачи коронавируса людям от домашних животных. Предположительно, цепь заражений пошла от одного зоомагазина, в котором сразу у нескольких сотрудников был выявлен дельта-штамм. Начали искать источник инфекции. Подозрения пали на хомяков, привезённых в магазин из-за рубежа. Проведённые тесты вскоре подтвердили догадку: все 11 анализов на коронавирус у грызунов дали положительные результаты.

Первая новость о заражении человека Covid-19 от хомяков была опубликована в местной прессе Гонконга, во вторник 18 января. Органы здравоохранения города ещё изучают доказательства передачи, а между тем, с утра в среду подтвердился еще один случай заболевания – на этот раз у посетительницы, купившей в том же магазине хомячка для внучки.

Санитарные врачи уже потребовали от зоомагазинов города и недавних покупателей сдать несчастных грызунов обратно для усыпления. Предположительно, эта мера коснется 2000 особей. Также приостанавливается продажа и завоз хомяков из любой другой страны.

Все 34 лицензированных зоомагазина города закрылись для санитарной обработки, все их сотрудники и около 150 покупателей помещены на карантин. Несколько других магазинов, торгующих кошками и кроликами, объявили, что приостановят работу, чтобы обеспечить безопасность своих животных.

Владельцам домашних питомцев рекомендовано наблюдать за их самочувствием, а при насморке, кашле, потере веса - обращаться к ветеринару. Строго настрого запрещено бросать хомяков с признаками инфицирования на улице.

ОДНИ ВЛАДЕЛЬЦЫ СДАЮТ ХОМЯКОВ «В УТИЛЬ», ДРУГИЕ ПОДПИСЫВАЮТ В ИХ ЗАЩИТУ ПЕТИЦИЮ

С тех пор, как в Гонконге хомякам объявили войну, уже более 25 000 человек подписали петицию, призывающую власти остановить истребление ни в чем не повинных грызунов (их вина в распространении вируса еще до конца не доказана). А Городская группа по защите животных сообщила, что завалена звонками желающих спасти обречённых.

Однако, в среду некоторые горожане начали передавать своих любимцев Департаменту сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы. СМИ приводят душещипательные подробности. Господин Чан, отец двоих детей, рассказал, что передал хомяков по имени Кока-кола и Спрайт в руки сотрудника службы и подписал бумаги, что он не будет претендовать на компенсации и не станет интересоваться судьбой своих питомцев. Вот, как он описал эту сцену: «Я поставил пакет [с грызунами], на него наклеили стикер, а потом его забрали и унесли. Они сказали, что я не могу больше спрашивать о них”.

Ведущий ветеринар Гонконга, декан Колледжа ветеринарной медицины и наук в Гонконгском университете профессор Николаус Остерридер назвал решение правительства об уничтожении хомяков «сверхсуровым». Он выразил опасения, что это может привести к массовому отказу от домашних животных: «В результате этого улицы города могут быть просто заполнены выброшенными питомцами!». По его мнению, некоторые владельцы слишком напуганы, хотя вероятность заражения других домашних питомцев в городе близка к нулю.

За время пандемии животные уже не раз подвергались уничтожению — ветеринары рассказывали, как им приносили собак на усыпление из-за страха заразиться от них коронавирусом. Кроме того, в памяти еще свежа история о массовом истреблении миллионов норок в Дании.

ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ЗАРАЖЕНИЯ - ЛЮДИ

Между тем, события в Гонконге прокомментировали эксперты Всемирной организации здравоохранения.. Они подтверждают, что коронавирус распространяется в основном между людьми, но случаи передачи от животных к человеку тоже задокументированы.

«Мы знаем, что существует ряд видов животных, которые могут быть инфицированы Sars-CoV-2 человеком, а затем в свою очередь способны повторно заразить людей», - заявила технический руководитель ВОЗ Мария Ван Керхове.

Она подчеркнула, что около 1500 из 7 миллионов последовательностей вируса Sars-CoV-2 были получены как раз от животных.

Известно, что норки и другие животные, такие как собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки, давали положительный результат на вирус после контакта с инфицированными людьми.

Что касается России, в Роспотребнадзоре оценили вероятность заражения COVID-19 от хомяков, как крайне низкую. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Маргарита Провоторова сообщила, что окончательных данных, что именно хомяки являются основным и единственным источником заражения (речь идет о конкретном случае в Гонконге) пока нет.

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