Курьеры и строители заработают много, а рестораторы уйдут в банки: какие профессии будут востребованы в 2022 году

Не останутся в 2022-ом без дела работники транспортной сферы, розничный сетей, а также курьеры. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рынок труда, похоже, уже не будет таким, как раньше. Он переживает глобальную трансформацию, которая во всей красе, по мнению HR-специалистов, покажет себя в наступившем году. Какие же «работные» тренды станут главными в 2022-ом?

Удаленка навсегда

-Все меньше и меньше сотрудников хотят возвращаться в офис, - говорит генеральный директор HR агенства Favourite Partners Наталья Дубинникова. - В наступившем году данный тренд будет возрастать и дальше. Сейчас кандидаты выбирают, а не их. Они спрашивают, сколько дней в неделю нужно быть в офисе и отказываются от хороших доходов в пользу гибкости графика.

Люди прочувствовали, как здорово работать, скажем из Сочи или вообще из другой страны, и прекрасно себя при этом ощущать.

-Такая гибридная работа - один из трендов, - уверяет Наталья.

Кому проекты? Их есть у меня

Фрилансеров, которые не хотят работать по найму на рынке все больше и больше. У них есть наработанные знания, которыми они готовы поделиться с организациями., взявшись за временный проект. Или же люди все чаще совмещают свою основную работу с участием в проектах других фирм.

— Это хорошо, поскольку расширяет горизонт мышления человека, - говорит эксперт-кадровик. - Сегодняшнему сотруднику становится тесно в рамках одной компании и должности, и он легко меняет сферу деятельности. Люди сейчас быстро принимают решение об увольнении и также быстро находят работу сразу в нескольких проектах. Сейчас нет такого, как раньше, что человек для своей трудовой книжки или резюме выдерживает полтора - два года и более на одном месте, чтобы потом хорошо устроиться на другую работу. Стаж уже совершенно неважен, а важен опыт и наработки. Именно за него и платят деньги.

На кого спрос

Что касается самых востребованных специальностей, то в этой части рынок труда-2022 не удивит. Как и прежде будет высокий спрос на «айтишников». За ними гоняются не только российские компании, но и зарубежные. международные. Строители тоже нужны всегда.

Фрилансеров, которые не хотят работать по найму на рынке все больше и больше. Фото: Shutterstock

- Специалисты с хорошей квалификацией могут рассчитывать на высокие заработки, - уверяет Наталья Дубинникова.

Не останутся в 2022-ом без дела и работники транспортной сферы, розничный сетей, а также курьеры.

-Все они продолжат хорошо зарабатывать, - прогнозирует кадровик.

Был чтецом, стал жнецом

В связи с запросами рынка, правильное «трудовое поведение» сейчас - смотреть, что дает рынок и вовремя переквалифицироваться. Например, управляющий рестораном, если заведение закроется, со своими навыками продаж и работы с клиентами, легко может устроиться, скажем, в банк.

-Нужно только не бояться оценивать, каким образом ваши знания и навыки можно продать в другой отрасли и делать этот переход, - подбадривает HR . - Еще раз повторюсь, сегодня важна компетенция и реализованный кейс. То есть то, что человек может сделать в организации сейчас.