Джонсон отказывается от карантина: Пока мир в страхе перед омикроном, Британия снимает большинство ограничений

Премьер-министр Борис Джонсон анонсировал скорый возврат к обычной жизни Фото: REUTERS

В Великобритании со следующей недели отменяются практически все ограничения и требования, введенные в связи с пандемией коронавируса.

На территории королевства теперь не нужно будет носить защитные маски в закрытых помещениях, в общественном транспорте и в старших классах учебных заведений; также посетителям ночных клубов и участникам массовых мероприятий не нужно будет предъявлять сертификаты о полной вакцинации. Отменяется рекомендация о переводе сотрудников на удаленный режим работы.

Анонсировавший почти полный возврат к обычной жизни премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что уже совсем скоро отпадет необходимость и в обязательной изоляции. И вообще, по его словам, англичане скоро будут относиться к коронавирусу как к обычной простуде.

Британские медики уверены, что пик «омикрона» уже пройден, хотя в Европе – резкий скачок заболеваемости этим штаммом коронавируса.

Возможно, что подобные, революционные идеи по отношению к продолжающейся пандемии COVID-19 для Джонсона – один из способов удержаться в своем кресле. Британская оппозиция требует от главы кабинета министров немедленной отставки из-за того, что в его лондонской резиденции в период строгих карантинных ограничений неоднократно проводились вечеринки, в одной из которых Джонсон и сам принимал участие.

С подобным предположением согласны журналисты британской The Sun: «Обеспокоенный Джонсон отказывается от новых карантинов, чтобы успокоить оппозиционеров, угрожающих обрушить его премьерский трон».

Соглашаются с этим и в газете Mirror: «Решение принято, когда премьер-министр борется за свое политическое будущее, когда все больше парламентариев это будущее обсуждает».

Сам же Джонсон в очередной раз заявил, что в отставку не собирается, а по поводу нарушений локдауна намерен повторно извиниться.