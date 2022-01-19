Умерла известная чешская певица, специально заразившаяся ковидом для получения сертификата

Чешская певица Ханка Хорка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певица Ханка Хорка, игравшая в популярной чешской фолк-группе «Asonance», умерла от коронавируса. Как пишет «Дейли Мейл», 57-летняя женщина специально подхватила болезнь, чтобы избежать вакцинации и при этом вести обычный образ жизни.

Для того, чтобы посещать кафе, рестораны, массовые мероприятия, общественные учреждения и путешествовать на дальние расстояния в Чехии требуется прививочный сертификат. Однако можно обойтись и без вакцинации, если переболеть коронавирусом, который позволит получить необходимые антитела. Этим «черным ходом» и решила воспользоваться Хорка. Она постаралась, чтобы заразиться от своего мужа и сына, которые, будучи привитыми, заметили у себя симптомы COVID-19 незадолго до Рождества.

«Я выжила, и это было тяжко, - писала в соцсетях Ханка за два дня до смерти . - Так что здравствуй театр, сауна, концерт ... и путешествие к морю». Однако после мнимого восстановления певица вышла погулять, но вернулась домой из-за болей в спине и вскоре скончалась, задохнувшись в своей постели.

«Она хотела жить с нами нормальной жизнью и предпочла заболеть, чем вакцинироваться», - рассказал сын певицы Ян Рек. Он обвинил в смерти матери противников вакцинации, на пропаганду которых поддалась его мать, заявив, что «презирает этих пустышек». По мнению Яна, лидеры местного движения антипрививочников «промыли мозги Ханке», из-за чего та и отказывалась идти на прививку, а теперь «их руки в крови». В результате певица «больше верила чужим людям, чем собственной семье».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты предупреждают: «Омикрон» может повести себя в России не так, как в других странах

Специалисты считают, что на распространение и течение заболевания могут влиять климат и наше питание (подробнее)

Сроки карантина по COVID-19 сокращаются с 14 до 7 дней: стали известны детали плана правительства по борьбе с «омикроном»

Оформлять больничные можно будет без визита в поликлинику (подробнее)