«Волочкова сидела на полу у аварийного выхода. Была нетрезва, ругалась»: после громкого авиаперелета балерину накажут не только из-за маски

В самолете Анастасия Волочкова сидела у аварийного выхода. Сначала в кресле, потом на полу

20 января балерине Анастасии Волочковой исполнилось 46 лет. Вечером она по традиции собирает журналистов в ресторане, чтобы раздавать интервью о большой звезде – то есть о себе самой. Еще недавно казалось, что главной темой вечеринки станет новый мужчина звезды: 44-летний Сергей Кузнецов. С управляющим банным комплексом в Подмосковье Волочкова познакомилась 27 декабря на съемках передачи «Давай поженимся!», а уже в начале января увезла кавалера с собой в отпуск на Мальдивы. Две недели отдыха Сергей и Анастасия публично осыпали друг друга комплиментами и признавались в любви. А потом грянул скандал.

Вторые сутки в сети обсуждают скандальное возвращение балерины из отпуска на Мальдивах на родину. На телеканалах и в СМИ выходили новостные сюжеты с заголовками: «Волочковой грозит арест до 15 суток за дебош»; «Она трезвая не летает – боится»; «Балерина устроила скандал в самолете из-за нежелания надевать маску» и др.

Но претензии к Анастасии Волочковой возникли не только из-за спущенной маски на борту самолета. Стали известны и другие детали авиаперелета Волочковой. Анастасия и на Мальдивы и обратно летела эконом-классом, так как цены на билеты в этом направлении в январе высокие, и бизнес-класс стоит в два раза дороже – более 500 тысяч рублей в одну сторону.

По аэропорту балерина продолжила передвигаться без маски. Рядом с ней — Сергей Кузнецов. В сопровождении полиции звезду отправили на медицинское освидетельствование. Материалы по поводу оскорбления сотрудников полиции направлены в органы следствия

В сети появились копии протоколов с описанием ситуации на борту, где подробно описано поведение звезды в полете. Перечислим основные моменты авиационного приключения звезды. На рейс она прибыла в защитной маске, заняла место 24А. Ее спутник Сергей Кузнецов расположился рядом – 24С. Место Волочковой находилось у аварийного выхода, это ее выбор ради комфортного размещения длинных и красивых балетных ног. Но расположение на этих местах требует также соблюдения определенных условий от пассажиров. Претензии к Анастасии возникли в том числе из-за того, что она после «обслуживания питанием» расположилась на полу около аварийного выхода. Вокруг звезды собрались пассажиры, которые фотографировались с Анастасией. Вскоре народ разошелся. Волочкова сидела на полу, уступив свое место одному из юных пассажиров. Бортпроводники просили звезду занять свое место в кресле и надеть маску. Причем все замечания звезда получала сначала в устной форме, а затем и письменно. Начались претензии к пассажирке из-за маски, но затем она усугубила ситуацию: «Волочкова неоднократно останавливала бортпроводников, оскорбляла их, используя ненормативную лексику. Во время письменного предупреждения пассажирка сидела на полу у двери 3L без СИЗ, вела себя агрессивно, требовала принести ей список фамилий всей бригады БП, угрожала проблемами и увольнением всему экипажу». Кроме того, звезду предупреждали, что нельзя распивать пронесенные на борт спиртные напитки – у балерины была с собой початая бутылка джина. Пиар-директор Волочковой после скандала прояснила в интервью СМИ: «Она трезвая не летает, потому что боится». Но чем оправдать поведение Волочковой? Балерине терпеливо объясняли правила поведения на борту, а она не успокаивалась. История растянулась на несколько часов. Балерина даже успела сорвать маску с бортпроводника.

Пассажиры рейса написали в соцсетях: «Волочкова разочаровала. Я ненавижу, когда звезды устраивают хайп из-за того, что нужно носить маску. Носи ты маску молча - нет нужно скандал устроить. Меня тоже бесят маски, но я не конфликтую на эту тему!» Конфликтовать во время перелета дело неблагодарное и неразумное. Члены кабинного экипажа поведение Волочковой сняли на видео, также составили все нужные документы – схема работы с подобными пассажирами прописана в инструкции.

Так что не только маска – виновница ЧП. Действительно история началась с замечаний Волочковой по поводу маски – ее просили надеть СИЗ. Однако затем были нарушены и другие инструкции: «Сидя на полу около аварийного выхода, она могла помешать эвакуации пассажиров при внештатной ситуации». Далее – оскорбление бортпроводников, ненормативная лексика, конфликт.

В итоге: экипаж составил рапорт, по прибытии в Шереметьево Волочкова и Кузнецов были переданы сотрудникам полиции. Экипаж и пассажиров рейсов опросили. Волочкова была направлена на медицинское освидетельствование – установлено состояние алкогольного опьянения. На Анастасию Волочкову составили 2 протокола о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Уже на земле балерина успела еще раз проявить себя - материалы по поводу оскорбления сотрудников полиции направят в следственные органы. Сама Анастасия Волочкова не стала извиняться: просто сообщила, что конфликт с ней спровоцировали и она будет судиться. Балерине грозит штраф или арест до 15 суток.

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