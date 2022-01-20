Болезнь навсегда изменила жизнь разбитой инсультом Елены Прокловой

Врач рассказал о неизбежных последствиях для актрисы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разбитая инсультом Елена Проклова продолжает оставаться в палате интенсивной терапии. На днях актриса откровенно рассказала о своем состоянии. По ее признанию, она была прикована к постели, только-только начала сидеть. Меж тем врач рассказал, как болезнь изменила жизнь знаменитости.

Разбитая инсультом Елена Проклова рассказала о том, как ей приходится несладко в больнице. "Сегодня я первый день смогла пообедать сидя. До этого я это делала лежа. Вы не представляете, у меня такая радость как у маленьких детей, когда они научились ходить", - призналась звезда.

В результате инсульта поврежден мозжечок актрисы. Она испытывает тяжелые проблемы с вестибулярным аппаратом. Ей предстоит операция. «Меня все время шатает и тошнит - отвратительно", - сокрушается Елена Игоревна.

В ближайшее время о возвращении на сцену не может идти и речи. "Мне будут ставить стент в начале февраля", - делилась знаменитость. Она мечтает лишь об одном: "Выйти на улицу - подышать воздухом. Когда тебя встряхивает вот так вот, ты понимаешь, что дар - абсолютно все то, что ты делаешь - дышишь, ходишь, можешь думать".

В свою очередь, врач-невропатолог, психоневролог Игорь Поникаровский отметил, что у звезды отечественного кино, скорее всего, был один из трех видов инсульта - ишемический в вертебро-базилярном бассейне, мозжечка или затылочной доли мозга. "Инсульт есть инсульт, все равно остаточные явления будут", - цитирует врача 5-tv.ru.

По его словам, состояние имеет несколько этапов - острый, подострый период, затем оперативное лечение. После этого начинается восстановление и реабилитация. Также знаменитости придется на постоянной основе принимать сосудорасширяющие препараты и лекарства от головокружения.