Стало известно о тайном муже разбитой инсультом Елены Прокловой

Елена Проклова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Госпитализация разбитой инсультом Елены Прокловой обернулась новым разоблачением. Дочь актрисы проговорилась о том, что ее родительница замужем. Таинственный избранник звезды, с которым она живет, стал ее четвертым мужем.

Елена Проклова до недавнего времени считалась свободной женщиной. С третьим мужем Андреем Тришиным она развелась в 2015 году. С тех пор о личной жизни любвеобильной знаменитости ничего не было слышно.

Громом среди ясного неба для всех поклонников Елены Игоревны стало известие о ее госпитализации с инсультом. Артистке стало плохо на гастролях в Санкт-Петербурге. В северной столице у артистки случился гипертонический криз, а уже по возвращении в Москву ее разбил инсульт.

"Это случилось с ней в Питере, во время гастролей. Гипертонический криз был в Питере, туда вызвали скорую. А здесь уже в Москве вызывали сами, но это надо у ее мужа спрашивать. Мы с ней живем в разных домах", - цитирует дочь Прокловой сайт mk.ru.

Девушка от дальнейших расспросов ушлых репортеров отказалась. Не стала она вдаваться в подробности и о четвертом муже Елены Игоревны.

Напомним, до сего дня было известно о трех мужьях артистки. Ее первый супруг - режиссер Виталий Мелик-Карамов. Брак продлился с 1971 по 1975 год. В результате отношений в 1972-м родилась дочь Арина.

Второй муж (с 1977 по 1981 год) - врач Александр Дерябин.

Третий муж - бизнесмен Андрей Тришин, Супруги развелись в 2015 году, прожив в браке 30 лет. У них есть дочь Полина (1994).

В 2021 году актриса приковала к себе внимание скандальными откровениями о связи с женатым артистом. По признанию Прокловой, ей тогда было 15 лет. С тех пор мир театра и кино разделился на два лагеря. Одни поддержали Елену Игоревну. Другие же осудили актрису за то, что она опорочила репутацию ныне покойного мужчины. Ее стали жестоко травить и оскорблять.

Возможно, причиной инсульта у актрисы как раз стал пережитый стресс. У здорового человека, как известно, инсульт не возникает. "Подъемы артериального давления, на которые не обращали внимание и в результате организм страдает. И когда-то организм не выдерживает и происходит нарушение кровообращения", - цитирует Пятый канал врача-невролога Виктора Шахновича.