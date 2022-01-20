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20 января 2022 15:33

Суд обязал Олега Меньшикова восстановить на работе и выплатить компенсацию дочери Анатолия Папанова

Тверской суд признал незаконным увольнение Елены Папановой из Театра им.Ермоловой
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Тверской суд признал незаконным увольнение Елены Папановой из Театра им.Ермоловой

Тверской суд признал незаконным увольнение Елены Папановой из Театра им.Ермоловой

Фото: Борис КУДРЯВОВ

20 января боролись за свои права восемь артистов Ермоловского театра. Напомним, минувшим летом администрация театра, которым руководит Олег Меньшиков, решила сократить труппу «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции». Восемнадцать актеров, проработавших в театре не один десяток лет, попали под сокращение штата. Официальные увольнения начались 30 сентября.

Первыми получили документы и трудовые книжки актеры Мария Бортник, Николай Токарев и Елена Папанова. Они сразу подали иски в суд. И вот сегодня по решению Тверского суда Москвы Елену Папанову восстановили на работе.

- Спасибо, за поздравления, я очень рада, что меня вернули в театр, - сказала нам Елена Анатольевна. - Я сейчас на больничном из-за ковида. Очень плохо себя чувствую. Но довольна результатами суда.

Администрацию театра в суде представляли два юриста. Ни Олег Меньшиков, ни его директор Сергей Кузоятов на заседании не появились. Даже юристы театра признали иск Елены Папановой обоснованным и предложили восстановить ее на работе. Теперь театр обязан выплатить ей компенсацию: зарплату, которую она не получила, пока находилась под сокращением, плюс 50 тысяч в качестве моральной компенсации. Суммарно это около 130 тысяч рублей.

Как рассказали коллеги Елены Анатольевны, 67-летняя актриса очень переживала, что не смогла прийти в суд. У неё ПЦР-тест положительный. Как только закончится карантин, она сразу выйдет на работу. Правда пока непонятно, как поступит работодатель. Смирится и будет платить ей зарплату, не занимая в спектаклях, или все-таки даст возможность нормально работать и выходить на сцену. Тут возможный варианты.

Встал и другой вопрос, что будет с остальными уволенными актерами. Рассмотрение других исков перенесли на 3 февраля. В суд необходимо предоставить еще некоторые документы.

- Мы очень рады, что один иск мы уже выиграли. Это хороший прецедент. Будем надеяться, что будут восстановлены и другие артисты. Слишком много нарушений со стороны администрации театра, - сказала kp.ru актриса Елена Бурханова-Калинина, которая тоже попала под сокращение.

Если зайти на сайт Театра им.Ермоловой, в январе - сплошные отмены спектаклей из-за болезни артистов. Театр несет убытки. Как в этой ситуации компенсировать неустойку уволенным станет еще одной головной болью Олега Меньшикова.

КультураКультура: театрОлег Меньшиков: Досье KP.RU