Уволенным актерам Олег Меньшиков предложил должность уборщиков

Олег Меньшиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первыми получили свои документы, трудовые книжки и теперь считаются уволенными по сокращению штата актеры Мария Бортник и Николай Токарев. Довольно медийные лица, знакомые зрителям по сериалам «Ландыш серебристый», «Кодекс чести», «Однажды в Ростове», «Кремлёвские курсанты», «Шифр»... Теперь они собираются обратиться в суд.

- Мы считаем, что основания для дальнейшей борьбы через суд есть. Актеры получили уведомление через портал Госуслуг, а не от администрации театра. Документы на увольнение они не подписывали, - говорит актриса Елена Бурханова-Калинина, которая тоже попала под сокращение. - Еще двух актеров увольняют по соглашению сторон, это компромисс. Администрация предлагает отступные, компенсацию, чтобы актеры не шли в суд. Думаю, сегодня многие настроены торговаться с Меньшиковым о сумме компенсации. Но даже не это интересно. Забавно, что заведующая труппой предлагает нам, попавшим под сокращение, ставку уборщицы с окладом в 15 тысяч рублей. Такое предложение было сделано мне и многим другим, например, нашему первоклассному актеру Николаю Токареву. Он мастер сцены (зрители недавно видели его в сериале «Шифр» - Ред.), Токарев очень много снимается. Я это расцениваю не иначе, как желание администрации унизить актеров высокого класса. Мы даже начали подсмеиваться над этой ситуацией: а что, в кружевном белье со шваброй в руках в кабинете Олега Меньшикова. Это так эротично... «Дайте мне время подумать над этим прекрасным предложением», - сказала я нашей завтруппой. Но скорее бы я пошла на должность костюмера. Взяла бы плетку и воспитывала Кристину Асмус.

- Любимую актрису Олега Меньшикова надо воспитывать?

- Костюмерный цех от капризов этой актрисы плачет. Она все время чем-то недовольна.

Напомним: в середине лета стало известно, что в Театре Ермоловой грядут массовые увольнения. Восемнадцать актеров, проработавших в Ермоловском театре не один десяток лет, попали под сокращение штата «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции». 30 сентября должны были уволить четверых. Увольнение остальных перенесли на 31 октября. На сегодняшний день администрация театра пытается урегулировать конфликт по соглашению сторон.