Зеленский одержал победу над Байденом

Джозеф Байден завил, что степень реагирования США на вторжение войск Путина на Украину зависит от глубины проникновения российских военных. Фото: REUTERS

Отношения Украины и США могли испортиться буквально еще несколько часов тому назад. Но американский президент успел согласиться с ультиматумом Зеленского и спас США, которые могли лишиться своего главного стратегического союзника. Конечно, вне блока НАТО. Еще недавно таковым был Афганистан, но ныне Украина смогла занять это важное место. И если бы Байден хоть ненамного опоздал, то объединенная команда Зеленского и Кулебы (это фамилия такая) могла бы просто поставить Белый дом перед фактом.

Как развивалась вся эта напряженная, достойная пера мастера детективов история? Джозеф Байден в канун своей первой годовщины президентства давал пресс-конференцию и на ней выразился в том смысле, что степень реагирования США на вторжение войск Путина на Украину зависит от глубины проникновения российских военных. Мол, если это будет такое, глубокое, проникновение, то США введут такие санкции, что самому Байдену страшно стало. Он чуть заикаться не начал, но объяснил, что ни Путин, ни кто-либо еще таких санкций еще не видели. А ежели Россия введет, конечно же, войска не так глубоко, как могла бы, а в легком щадящем режиме, то и санкций особо не потребуется, наверное.

Для Зеленского это стало настоящим ударом ниже пояса. Он только-только записал видеообращение к нации, где пообещал украинцам год мирной жизни, начал отговаривать от стратегических закупок гречки, соли и спичек (после чего в магазинах страны тут же, как по мановению волшебной палочки, выросли очереди за этими и другими товарами) и, вообще, сам позволил себе намеки на выдуманность угрозы, с которой украинцы сейчас встают на ночь и ложатся утром. У нормальных людей все наоборот, но це ж Украина

- Разве угроза масштабной войны появилась только сейчас? Эти опасности есть не один день. И они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы. Чтобы у вас было постоянное чувство тревоги. А также эмоции инвесторов и конъюнктура для бизнеса. Ослабить Украину, чтобы принудить к уступкам, создать такой фон, чтобы наше "нет" звучало слабее, - озвучил Зеленский ситуацию. Его призыв, касавшийся разных сторон экономической, политической и общественной жизни, уложился в одну формулу – НЕ ПАНИКОВАТЬ! Но, решив выступить против тех, кто нагнетает истерику и страх, Зеленский не стал их называть. И не озвучил, что вот уже несколько месяцев в истерическом припадке по поводу "вторжения на Украину" бьется западная пресса и кураторы Незалежной из США.

И, как назло, практически тут же стало известно, что одна из крупных дочек "Нафтогаза Украины" - компания "Нафтогаз Тепло" - переводит свои ТЭЦ с отопления газом на использование в качестве горючего материала щупы, опилок, мусора, а Нацбанк Украины объявил, что инвесторы сбежали из Украины настолько массово и быстро, что еврооблигации, выпускающиеся государством, больше не могут быть средством привлечения финансов. Украинские облигации для инвесторов сами стали "мусорными бумагами". И теперь неизвестно, в течение какого срока для Украины доступными инструментами получения денег становятся только кредиты МВФ, Всемирного банка или заимствования у США и иных государств на государственном же уровне.

Но все эти тревожные новости нисколько не охладили пыл Зеленского и его способность встать на защиту Украины. Тем более, что рядом с ним плечом к плечу встал Кулеба (кто забыл, напоминаю – это фамилия такая). "Нет разницы между небольшим и полноценным вторжением", - объявил Кулеба. А вскоре подоспел и сам Зеленский.

- Мы хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой Украины, - отреагировал Зеленский на пассаж Байдена на пресс-конференции.

Мир замер от ужаса и восхищения таким сочетанием безумной храбрости и кротости. И Байден не выдержал и пообещал, что любое пересечение украинской границы российскими войсками вызовет ответную реакцию США в виде тех самых ужасных и загадочных санкций.

На самом деле Байден просто забыл, что говорил на прессухе, и лишь в очередной раз озвучил то, что ему написали и что вчера же говорила Джен Псаки, расшифровывая слова своего президента. Но это уже великая американская тайна, и мы не будем ее тут раскрывать.

Главное, что Байден успел исправиться, и теперь Великая Украина сможет снова просить у США деньги и другую помощь, не утратив собственного величия. Почти не утратив. Поскольку такая живая и непосредственная реакция Зеленского показала и то, насколько он боится, и то, что все его слова с призывом не паниковать ничего не стоят. Успокойтесь, Владимир, и, главное, не паникуйте. А то получилось не смело, а испуганно.

Хотя, конечно, слово-то у Байдена вылетело. А оно, как известно, не воробей.

И да. Для того, чтобы остановить атаку Украины на ЛДНР российским военным вовсе не обязательно физически пересекать границу с Украиной на колесах, гусеницах или пешком. Высокоточные ракетные системы ударами по штабам и скоплениям боевой техники вполне справятся с этой задачей.