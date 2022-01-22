«Этих денег мы никогда больше не увидим»: жители Канады недовольны очередным кредитом Украине

Украина требует военной помощи. Фото: REUTERS

В пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Канада дает Украине очередной кредит в $120 млн на поддержку ее экономики. Источники газеты «Нэшнл Пост» в правящей Либеральной партии пояснили журналистам, что деньги даны с условием не покупать на них никакого оружия и экипировки.

«Мы всегда были друзьями Украины», - заверил Трюдо. И если президент Украины поблагодарил Оттаву, то украинское посольство в канадской столице сразу же потребовало еще больше помощи, да «побыстрее». И все-таки военной...

«У нас сотни русских танков и бронемашин вдоль границы и на оккупированных территориях. Находясь перед угрозой российского вторжения, мы хотим защитить свою землю. Великобритания и США уже доставили военное оборудование и мы надеемся, что Канада последует примеру», - заявили дипломаты.

Они также попросили продлить обучение канадскими инструкторами украинских военных, которое должно закончиться 31 марта. Посольство предлагает расширить эту миссию на области центральной и южной Украины. Сейчас 200 канадских военных обучают 32 000 украинских коллег во Львовской области.

Заявление Трюдо о том, что кредит выдан исключительно на экономику, вызвало неудовольствие у местных украинолюбов. Аурел Браун, профессор Университета Торонто, иронизирует: «Это как, если бы друг попросил у тебя воспользоваться твоей машиной, а ты бы купил ему костюм».

Джеймс Безан, канадский политик, которому запрещен въезд в Россию, сокрушается, что «Джастин Трюдо не дал Украине летального оружия, не использовал санкции Магницкого. Мы стоим перед перспективой полного вторжения России в Украину, а Трюдо сидит на заборе».

Трюдо в свою очередь успокоил всех,заявив, что отправка оружия на Украину не исключена. «Мы подумаем что можем сделать еще. И, конечно, мы что-то еще скажем в ближайшие недели»,- пообещал премьер.

Тем временем рядовые канадцы пишут под видео с выступлением Трюдо:

«Наоборот! Вы должны помочь нам. Средний канадец сейчас проходит через самую большую инфляцию за последние 30 лет. Не вмешивайтесь, это не наша война».

«Каковы условия займа? Когда нам его вернут? В чем интерес? И где мы нашли эти 120 млн?».

«Налогоплательщики работают на 2-3 работах».

«Почему руководящие Украиной олигархи нуждаются в кредитах из Канады? Неважно каковы условия (кредитов), мы все равно никогда не увидим этих денег».

«Спасибо, Джастин, что не заботишься о собственном народе. Ничего, мы все вынесем».

«Еще один блестящий шаг нашего премьера. Просто выбросить деньги, которые никогда не вернутся. И сейчас, получается, мы состоим в войне против России непонятно за что».