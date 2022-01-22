Ученые поняли, как сделать волшебную таблетку от ожирения

Ученые нашли лекарственный способ восстановить чувствительность к гормону лептину, отвечающему за чувство сытости и не дающему переедать. Фото: Shutterstock

В журнале Nature metabolism, одном из самых авторитетных в мире научных изданий, публикующем статьи про способы лечения нарушений в обмене веществ, опубликовано исследование американских ученых, которое может обнадежить миллионы людей, страдающих от лишнего веса и ожирения. Исследователи, большинство из которых работает в клинических центрах университета штата Мичиган, нашли способ восстановить чувствительность к гормону лептину, отвечающему за чувство сытости и не дающему переедать. А нет переедания – нет лишнего веса. Первые эксперименты на грызунах прошли успешно. Возможно, проблема, как, наконец, похудеть, в скором времени будет решена и для людей? «Комсомолка» поговорила с врачом-эндокринологом, кандидатом медицинских наук, старшим научным сотрудником факультета фундаментальной медицины МГУ, автором канала и инстаграм DoctorPavlova и бестселлера «Обман веществ» Зухрой Павловой.

- Мишени, на которые нужно воздействовать, чтобы бороться с ожирением, в медицине были известны давно, а вот эффективных средств для такого воздействия не было, - говорит доктор Зухра Павлова. - Сначала открыли сам гормон сытости - лептин, затем предположили, что, если на него влиять при помощи определенных препаратов, то ожирение возможно победить. Мир был полон надежд на такой поворот событий. Однако затем выяснилось, что на самом деле почти у всех, кто имеет лишний вес или ожирение, лептин и так вырабатывается в очень большом количестве. Но нарушается чувствительность к гормону. Тогда, даже если человек поел, ему очень скоро вновь захочется есть.

Что-то похожее бывает с людьми после фаст-фуда: чувство насыщения проходит очень быстро, говорит эксперт. Тогда человек снова ест подобную еду, новые калории приходят постоянно, а расходовать их не удается, недостаточно никакой физической активности на переработку такого количества еды. Вот организм и начинает откладывать избыточные калории в массу тела, что в дальнейшем может привести к ожирению.

Сейчас ученые нашли вещество, которое способно повысить чувствительность к гормону лептину. А значит, это прямая дорога на пути к здоровому обмену веществ, когда насыщение будет приходить к человеку вовремя и на достаточное время для того, чтобы действительно проголодаться.

- Однако одна из самых вожделенных мишеней для лечения от ожирения – это даже не гормон лептин, а вещество адипонектин. Оно способно подавить и повышенный аппетит, и даже развившееся воспаление в жировой ткани, - говорит Зухра Павлова. - Именно на него ученые и врачи возлагают самые большие надежды в лечении ожирения.

Когда говорят, что человек «ест, как не в себя», то есть много и при этом вес не набирает, то с большой долей вероятности у этого человека высокая чувствительность именно к адипонектину и его много в организме, отмечает эксперт.

- Достижения ученых, описанное в статье, косвенно связаны с адипонектином. Подобные разработки сейчас идут и в МГУ и там исследователи также уже близки к тому, чтобы найти ключ к адипонектину и его рецепторам, - отмечает Зухра Павлова.

Однако какими бы совершенными ни были лекарства, которые позволяют бороться с проблемой ожирения достаточно эффективно, максимально хорошо они работают только тогда, когда человек вместе с лечением повышает свою физическую активность и регулирует суточные ритмы, то есть вовремя ложится спать и встает утром.

- Вот в таком случае, когда корректировка происходит и с использованием препаратов, и с отлаживанием образа жизни, достигается максимальный эффект в борьбе с лишним весом и ожирением, - уверена доктор Зухра Павлова. - Вчера у меня была пациентка, которая раньше прятала свои фотографии до того, как вновь вернулась в здоровую форму, а теперь – готова эти фотографии показывать. Она поняла, что здесь нечего стесняться, а сказать людям, которые отчаялись, что при правильном подходе можно не только стать стройным, но и выглядеть моложе своих лет, - очень важно. Да, наука идет вперед, и это прекрасно, но если продолжать есть большими объемами и высококалорийную пищу, то любые, даже самые эффективные лекарства, перестанут помогать.

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