Зе всемогущий: Зеленский вообразил себя «собирателем земель» и «крепким орешком»

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Владимир Александрович Зеленский, стоит признаться честно, уже утомил своей неадекватностью и с каждым новым днем продолжает утомлять все больше и больше. Хотелось бы его забыть, но ведь он сейчас не скромный учитель Голобородько и даже не "оригинальный исполнитель на рояле Вова Зеленский", а президент соседней, распадающейся, самоуничтожающейся, но все еще большой страны. такое ощущение, что Зеленский достал уже не только соседей, но и даже американцев. Вот, например, сенатор-демократ США Крис Мерфи, который недавно был в Киеве и встречался с Зеленским, не удержался и в ответ на реплику Зеленского в Твиттере, когда президент Украине начал поучать американского коллегу, что нет маленьких стран и небольших вторжений, заявил: "Меня беспокоит, что президент Зеленский иногда больше заинтересован в битвах в Twitter с американскими лидерами, чем в том, чтобы убедиться, что его страна защищена".

Господин сенатор может не беспокоиться. Поскольку, по мнению Зеленского, он лично сам гарантирует защиту Украины собой. В последнем интервью "Вашингтон пост" «Володя-нелох» мало того, что сравнил себя с Рональдом Рейганом (мол, мы оба с Рейганом были актерами и стали президентами, не имея политического опыта), так еще и уподобил себя Брюсу Уиллису в одной из самых козырных ролей американского актера.

- Я с удивлением понимаю, что в России меня считают силачом - крепким орешком, который очень трудно расколоть, - самонадеянно заявил он американским журналистам.

Господи, Вовочка, кто тебя считает таким в России? Да тебя таким даже на Украине не считает никто, кроме тебя. Я уж лучше не буду говорить, кем тебя считают и как называют в России. А то ведь наверняка обидишься. Кстати, и насчет отсутствия политического опыта у Рейгана облажался «нелох», как и следовало ожидать. Поскольку целых восемь лет Рональд Рейган, как к нему ни относись, был губернатором самого большого по населению штата США – Калифорнии.

Впрочем, даже если бы Зеленский это знал, вряд ли бы это ему помогло. Видимо, исполнение роли Наполеона сдвинуло какой-то рычаг в голове Зеленского, который отвечал за стабильность организма. И, мало того, что стал уподоблять себя великим, так еще его потянуло и на амплуа "собирателя земель", причем, совершенно безосновательно.

Так, например, в эту субботу, а 22 января на Украине отмечается один из главных праздников – День соборности. В это день в 1919-м объявили о своем объединении Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика (УНР и ЗУНР) – нежизнеспособные квази-государства, которые практически никем не были признаны. Кстати, менее чем через полгода после этого ЗУНР прекратила свое существование в связи с ее оккупацией Польшей, а еще через год приказала долго жить и УНР. Но у нынешней Украины, отторгающей историю Советской Украины, других праздников и иной истории нет. И понятно, что в этот праздник Зеленский не мог не выдать очередную порцию первостатейной дури.

- Около ста лет назад был провозглашен Акт объединения, когда соединились оторванные столетиями друг от друга части Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. И к сожалению, уже очень давно – восьмой год подряд, - заявил он во время рабочей поездки в Запорожье и пообещал. - Я знаю, мы точно будем вместе и уверен: очень скоро, не через века. И в Донецке, и в Крыму мы обязательно провозгласим новый Акт объединения и будем отмечать это ежегодно.

Просто Брюс, пардон, "Зе всемогущий" какой-то. Вова бы для начала попробовал бы Порошенко посадить, как обещал избирателям перед президентскими выборами, а не пытаться распоряжаться судьбами миллионов людей, пусть даже и в собственном воображении.