Сергей Боярский: Немецкий адмирал просто констатировал действительность по Крыму

Немецкий вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах Фото: REUTERS

Неосторожное, как выяснилось, высказывание главкома военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шенбаха во время его выступления на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара о том, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины, а Владимир Путин заслуживает уважения, вызвало не только бурю возмущения в Киеве и некоторое волнение в Берлине. Оно стоило немецкому вице-адмиралу его поста.

За этой отставкой последовало ликование в столице Украины и выраженное вслух удовлетворение в иностранном и военном ведомствах ФРГ. Ну и искреннее недоумение в Москве и Симферополе.

Сам Шенбах честно и четко заявил, что его высказывание — это его личное мнение. И с точкой зрения военного ведомства его страны никак не связанное. Он даже впоследствии назвал свои слова «ошибкой». Однако руководство Министерства обороны ФРГ потребовало, чтобы вице-адмирал подал в отставку с поста главкома ВМС Федеративной республики — что и было вскоре сделано.

Сайт kp.ru обратился за комментарием к первому заместителю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергею Боярскому:

Первый заместитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Главком ВМС Германии высказал свое личное мнение по по поводу принадлежности Крыма — и на него обрушилась вся мощь не только госмашины своей страны. О чем это говорит — изрекать «неудобную» правду нельзя даже адмиралам?

- Конечно, отставка главкома ВМС — это, полагаю, в первую очередь, следствие давления США. Конечно же, никто в Берлине не собирался учитывать мнения Киева. Для немецкого руководства в наибольшей степени важно мнения Вашингтона. Украина, увы, не самостоятельное государство. И потому ее нынешнее руководство вряд ли имеет право на самостоятельный голос хоть в каких-либо значимых вопросах. Особенно в таких, как этот.

- Немецкий адмирал «ошибся», оговорился, может быть - с точки зрения его командования. Но он довольно быстро «признал ошибку», так почему же сразу его отправили в отставку?

- Подобных «геополитических» ошибок не прощают и заслуженным адмиралам. В таких кругах собственное мнение, тем более, на международных встречах, высказывать не особенно принято.

- Но военный моряк знает ситуацию, например, в черноморском регионе, не по публикациям в СМИ - и он в состоянии оценить ее адекватно...

- Он военный чиновник с высоким уровнем доступа к информации, в том числе, закрытого характера. И он, по большому счету, просто констатировал действительность. Да, адмирал понимает, что Крым был, есть и будет российской территорией.

- Не он первый в Старом Свете об этом говорил?

- У адекватных людей в Европе, в том числе военных, подобные мнения совсем не единичны. Но тут, конечно, надо отдать должное американцам.

- Почему именно им?

- США имеют большой опыт работы с информацией. С ее структурированием и препарированием. И то, насколько жестко они действуют с инакомыслящими. И на своей территории, и на территории других держав, в «странах-союзницах». В их руках инструментов немало. В том числе, и цифровых. Они вмешиваются в политику, в том числе, сетевых гигантов.

- Такая политика будет продолжена — на усиление давления?

- Уверен в этом. Другой вопрос — политика во внепубличном пространстве - она имеет превалирующее значение. Поскольку тем средствам информации, которые душит, например, Вашингтон — им в последнее время все менее доверяют.

- Из-за недоверия к объективности информации в целом?

- В том числе. И к ее подаче. Они теряют уважение и читателей конкурентных ресурсов, и, в целом, общества. Люди, привыкшие мыслить свей головой вне зависимости от давления, начинают сомневаться — и отворачиваться от СМИ.

- В Германии мало кого взволновала отставка их главкома военно-морских сил по такому вот поводу?

- Мы преувеличиваем значение СМИ, интернета, например, для немецкого общества. Нет, конечно, любое слово , особенно такое громкое — оно всегда найдет своего слушателя и читателя. Но у большинства жителей Германии достаточно своих, внутренних проблем. В том числе, связанных с пандемией, с холодной зимой. Не думаю что среднестатистического немца всерьез волнует, что там сказал их адмирал по поводу далекого от них Крыма...