Главком ВМС Германии после слов о Крыме подал в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главнокомандующий Военно-морских сил (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после своих высказываний о том, что "Крым уже не вернуть" Украине. О этом сообщает агентство Spiegel.

Отмечается, что министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт на экстренном совещании обсудила ситуацию с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном. Они пришли к выводу, что Шенбаху следует немедленно предоставить публичные разъяснения по поводу своих слов о полуострове.

Однако вместо объяснений Шенбах объявил о решении покинуть занимаемый пост. Ламбрехт и Цорн приняли его отставку.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха о невозможности возвращения Крыма под контроль Киева назвали категорически неприемлемыми. Украинская сторона потребовала опровергнуть эти слова.