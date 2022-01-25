Запугивание, шантаж, флешка с вирусами: Как вас обманывают "черные компьютерщики"

Фото: Андрей АБРАМОВ

По всей России последние лет пять орудуют «черные» компьютерщики. Их оборот исчисляется миллионами рублей в месяц. Куча фирм-однодневок, сотни внештатных разводил, колл-центры, расклейщики объявлений. Их принцип работы схож с коммивояжерами, которые продают дорогущие и бесполезные фильтры для воды пенсионерам. На них пишут заявления и жалобы, есть выигранные суды, но силовики не проявляют интереса к теме. Все из-за того, что доказать преступление сложно.

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

Собирался писать про один развод, а попал на другой. Вакансии «черных» компьютерщиков есть на всех площадках по поиску работы. Там, конечно, прямо не пишут, что вам предстоит разводить людей. Но есть формулировки вроде «берем без опыта работы, важно умение общаться с людьми».

Когда я пошел на первое собеседование, как я думал, к «черным» компьютерщикам, то попал на другое подзабытое мошенничество. Первая компания оказалась из тех, кто приглашает на собеседование ежедневно 20-30 кандидатов. Заполняешь анкету, пишешь тест, а потом говорят: вы почти подходите, надо только подтянуть знания. Обучение 15 тысяч рублей, потом обязательно вас возьмем на работу и будете квалифицированным мастером. Но на работу по итогу никого не берут.

Такие рекламы разбрасывают в ящики и клеят на подъезды в городах.

Вторая компания оказалась той, что я и искал. Я им честно сказал, что не эксперт, а просто парень, который все детство играл в компьютер и зависал в интернете. А это тянет за собой погружение в тему. Сам несколько раз покупал себе детали в комп, заменял их, ставил «Винду» и в общем-то знаю, что ничего сложного в этом нет.

Увидев, что язык у меня подвешен, на следующий день мне назначили куратора и отправили на первый вызов.

Мой наставник представился Димариком. На вид лет 35, за метр разит дешевым табаком. Протертые на коленях штаны, зубы с щербинкой, через которую мастер под напором пулял слюну.

Не самый приятный человек и внешность не обманывала. По дороге на вызов от метро «Красносельская» Димарик травил сальные байки, в которых рисовал себя героем кино для взрослых. Только вместо сантехника бравый «айтишник», который и комп починит, и хозяйку ублажит.

— Раз в неделю стабильно кто-то вешается и намекать начинает. Я уже устал от этих одиноких разведенок. Иногда чувствую себя жиголо, — фальшивил Димон.

КРУЧЕ ГИПНОЗА

Вот как он описал схему работы. Все заявки стекаются в колл-центр. У него много номеров, но все ведут к одним и тем же операторам. Если человек позвонил по объявлению «Я ваш сосед, живу рядом», — ими увешана вся Москва, — то трубку берет мужчина. А если по листовке «Компьютерная помощь профессиональный сервисный центр», - тогда отвечают девушки.

Оставлять свой номер заказчикам запрещено. Как и нельзя брать деньги себе в карман. После твоего визита клиенту звонит якобы сотрудник службы качества и под благовидным предлогом узнает, сколько мастер взял денег. Все работы прописаны в квитанции — документ фейковый, о нем я еще расскажу. Новички получают только 30% от заказа, а проработавшие пару месяцев - 40-50%.

Когда люди вызывают мастера, чаще всего используют формулировки вроде: «Компьютер тормозит», «Не включается», «Работает и выключается». Объективно оценить проблему обыватель не может. Уже на этом этапе человека подсаживают на первый крючок.

— Вызов и диагностика бесплатно. А если клиент отказался от дальнейшего ремонта, то 800 рублей. Эти деньги ты полностью отдаешь туда (в смысле, хозяевам колл-центра — прим. авт.). Если такое случилось, значит ты плохо сделал свою работу, не смог убедить человека, что ему нужна помощь, — объясняет «черный» компьютерщик.

Поэтому, как приходишь к клиенту, первые полчаса копаешься в компьютере, даже если проблема на самом деле не с железом, а на программном уровне. Это второй крючок: ты как бы создаешь точку невозврата.

Нельзя говорить клиенту, что его комп полнейшая рухлядь, которую проще заменить. Надо давить: у вас крутой бренд, такие качественные модели уже не выпускают. При этом убеждать, что работы много, она неотложная и сделать ее можете только вы здесь и сейчас. А иначе швах всем файлам и машине.

— Озвучивать цены нельзя. Спрашивают — даешь прайс на услуги (десять страниц с ценами, которые сами по себе чуть выше рынка, но уловка не в этом — прим. авт.). Если клиент дотошный и «сколькает», называешь цену раздроблено. Например, чистка блока питания 200 рублей, процессора 300, видеокарты 250. А этих деталей десяток: по итогу переписываешь все, что видишь внутри, и набирается приличная сумма, — говорит наставник.

Но и это еще не все. Надо запугать человека. Побольше непонятных обывателю терминов, пара историй про бывших клиентов, которые не послушали совета и у них все сгорело… Тут методы покруче гипноза!

ВОЙНА С ПАРАЗИТАМИ

Дверь нам открыла Ольга, женщина в возрасте 45+. Дети уехали учиться в другие страны, она живет одна. Компьютер, который оставил после себя сын, тормозит.

Если говорить объективно, то со старым системником много сделать нельзя. На радиорынке за такой бы дали максимум пару тысяч. Максимум его продуть от пыли, чтоб вентиляторы лучше охлаждали железо, да запустить пару автоматических программ-чистилок. Напоследок дать совет не открывать много интернет-страниц, потому что оборудование уже устарело. И вообще задуматься о покупке нового.

Но Димарик с азартом приступил к делу. Сначала разобрал системный блок и картинно чертыхался в пустоту. Потом запустил систему, открыл парочку окон. Дабы продемонстрировать профессионализм, подключил клеммы вольтметра к блоку питания и писал цифры в тетрадку.

— Совсем машину запустили… Сын небось играл да качал всякое? — обратился мастер к хозяйке.

— Постоянно в игрушки играл по интернету. И ловила я его, что порносайты посещает, — честно рассказала мать.

— Все понятно. Ситуация очень тяжелая. Нужна полная чистка от пыли, дефрагментация жесткого диска, перепрошивка «биос», форматирование реестра, обновление директив и драйверов. И надо оперативную память менять, без нее система не справится. Без ремонта в лучшем случае короткое замыкание и плата сгорит. А может и перемкнуть так, что пожар…

После такого вердикта Ольга побелела. Опустилась на краешек дивана.

— Чините, — севшим голосом ответила дама.

Димарик запускает антивирус. На любом старом компьютере что-то да найдется. А не найдется, у мастера флешка, с которой можно закинуть виртуальных паразитов в систему.

Программа показывает: «Найдено 78 опасных файлов». Мастер тут же зовет Ольгу — видите, как все плохо, все в вирусах. Напуганный страшным словом «вирус» человек, конечно, просит избавить его этой гадости.

Мастер с видом хакера барабанит по клавишам и громко клацает мышкой, будто снайпер уничтожает врагов из винтовки. Выступила испарина на лбу, Димарик трет висок, словно превозмогает боль. Он просит стакан воды. Кажется, бой идет не за папку «Анапа 2018», где у женщины фотки с моря, а как минимум за инфраструктуру Пентагона.

— Готово! — тяжело выдохнув, озвучивает вердикт мастер.

Вот такие псевдочеки выдают «черные компьютерщики».

КУЧА ФЕЙКОВ В ПОДАРОК

На деле мастер просто кликнул «удалить вирусы», и программа сама все сделала. Остальное время Дима имитировал бурную деятельность. 78 вирусов, удаление каждого по 30 рублей («Такая цена только для вас! Обычно, это стоит по 100 рублей за штуку») и вот первые деньги уже заработаны.

Еще пару часов ушло на то, чтобы переделать все вышеозвученное мастером.

— Теперь нужно поставить антивирус. У вас стоял бесплатный и видите, до чего дошло. Я просто не имею права дать вам гарантию на свои работы без установки антивируса, — говорит мастер.

Все работы он досконально переписал в квитанцию, на которой ни печати, ни наименования ООО или ИП. Только номер колл-центра и место для подписи мастера.

По прейскуранту вышло 16 000 рублей. Вот типичная строка из прайса: замена оперативной памяти 4500 — 6000 руб. Тут любой мало-мальски понимающий в компах рассмеется. Оперативная память - планка, которая устанавливается в компьютер за минуту. И в 99% ее достаточно вставить и все само заработает. Таких планок в системном блоке может быть две-четыре. И за каждую сдерут денег. Ведь простой человек думает, что для этого нужно как минимум образование программиста.

— Мы сделали так много работ вам… — превозносил свой труд «черный» компьютерщик. — Ну, скупой платит дважды. Вообще я вам сделаю скидку, за то, что вы разрешили со стажером к вам прийти.

Я же видел, как он дописывал услуги от фонаря и говорил, что сделал столько всего в подарок. Ольге сумма в 16 тысяч не понравилась, но, расстроенная ситуацией, она перевела деньги на карту. Честно, хотелось остановить ее, закричать, что это все обман. К сожалению, надо помнить правило, которым руководствуются документалисты дикой природы: когда гепард в саванне догоняет газель, нельзя мешать хищнику.

МВД Я НЕ БОЮСЬ, ЕСЛИ СПРОСЯТ — ОБЪЯСНЮСЬ

Мы вышли из подъезда. Я спросил ментора, как быть, если человек не захочет платить.

— По обстоятельствам. Перегибать палку нельзя, но и деньги взять обязан. Если видишь, что человек искренне говорит, что у него столько нет, называешь сумму меньше, но говоришь, что тебя за это начальство не похвалит и вообще можешь потерять работу. На меня раз накатали заявление в полицию. Вызвал к себе участковый. Я написал объяснительную: прайс на услуги показал: с тем, что требуется замена и ремонт, клиента ознакомил. Эти «пострадавшие» не отпирались. Участковый почесал затылок и отпустил меня.

С этого заказа Димарик положит себе половину в карман. Остальные деньги утекут его кураторам. И таких заказов у каждого мастера два-три ежедневно. Контор с кол-центрами много. Большинство регистрируют юрлица, чтобы придать своим действиям законный вид.

Во «ВКонтакте» есть сообщество «СТОП “ЭКСПЕРТ”». Компания «Эксперт» работает во многих регионах. Судя по всему, фирма наплодила двойников: «Федеральная Служба Сервиса», «Айтихаус», ФСС, ПКП,,СПК, «Гефест», «Сервис», «СервисПлюс», «СЗСПК», «ОМЕГА», «СФЕРА».

Участники сообщества постоянно рассказывают, что прокуратура и полиция отказывают в возбуждении дел. Некоторые доходят до суда, заказывают экспертизу проделанных работ и выигрывают дела. Вот только фирмы и мастера, признанные ответчиками по делу, выплачивают иски годами, понемногу. А пострадавших от хитрых мошенников все больше.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Полиции такие дела неинтересны

— Полиция тут действительно мало чем может помочь. Ведь вы сами обратились к мастеру, ознакомились с прайсом и согласились на работы, — рассказывает юрист, судебный эксперт Юрий Капштык. — Но давайте представим, что полицию заинтересовал ваш случай. Его можно расценить как мошенничество — до двух лет колонии, да и то чаще дают условный срок или штраф. Это не убийство, не грабеж. Статья малозначительная, она неинтересная. Плюс люди боятся того, в чем не разбираются. Во всем МВД только управление «К» занимается информационной безопасностью. То есть, полицейских, которых бы понимали в тонкостях ремонта домашних гаджетов, практически нет.

Частично решить проблему могут легальные сервисные центры, если бы они создали саморегулируемую организацию (компании объединяются в единую корпорацию, которая занимается вопросами безопасности, контролирует ответственность и профессионализм исполнителей. Например, так у нас работает «Всероссийский союз страховщиков» — прим. авт.). Составить единый реестр лиц, которые могут оказывать такие услуги. Организация могла бы выдавать лицензии мастерам. Причем, тем, кто может подтвердить свою квалификацию, работает только с лицензионными программами.

НА ЗАМЕТКУ

Как выбрать настоящего мастера

- Не доверяйте листовкам на подъездах и столбах, которые имитируют стиль «Ваш сосед, живу рядом». Настороженно относитесь к частникам с сайтов объявлений, которые не могут назвать конкретных цен ремонта, а оперируют расплывчатым «недорого».

- Хотите вызвать частного мастера — лучше используйте сайты Profi.ru и YouDo. Там вы сами устанавливает предельную цену за ремонт, а у специалистов есть рейтинг и отзывы. Еще лучше, если частный мастер имеет статус самозанятого. Так он сможет выдать чек на свои услуги.

- Мастер без вашего ведома не должен производить никаких работ. Пусть объясняет, что делает и для чего, а вы ведите запись хотя бы на диктофон. До начала ремонта попросите озвучить точную стоимость работ. После диагностики это сделать реально. Не поддавайтесь на объяснения из разряда: «Сначала нужно все разобрать и начать работать, а там видно будет».

- Подпишите договор оказания услуг, где будет указан вид работы и стоимость. Если для вас это дорого, вежливо откажитесь. Да, придется заплатить за диагностику и выезд, но эта услуга стоит 500-1000 рублей. Требуйте чек, а если это невозможно, то пусть пишет расписку от руки.

Вы все же попались на уловку афериста и тот озвучил запредельную цену ремонта? Не оплачивайте услугу, отказывайтесь. Давите на то, что вы не были ознакомлены с ценами. Если мастер будет угрожать тем, что заберет или заблокирует компьютер — вызывайте полицию. Только не говорите, что вы вызвали мастера и не согласны с ценой. Сообщите, что человек грозится украсть ваш компьютер. После звонка в 02 аферист наверняка поспешит ретироваться.

Лучше нести технику в ремонт в сервисный центр, у которого есть конкретное название, а не обтекаемое «Компьютерная помощь». Посмотрите их сайт, найдите фирму на «Яндекс.Картах» и в «2ГИС» — смотрите отзывы. Но помните, что и их подделывают. Прежде всего читайте негативные отклики. Офис должен выглядеть не так, будто компания вот-вот съедет или только заехала. Уголок потребителя, прайс, печати, график работы — все атрибуты легального бизнеса. Хороший знак — готовность работать с юрлицами, а не только с частниками. А еще лучше найти сервисный центр своего бренда или спросить совет в магазине, где покупали технику.

БДИ!

ПОСЧИТАЙТЕ, НА СКОЛЬКО ВАС РАЗВЕЛИ

Цены у мошенников немногим выше рынка. Но они дробят услуги, заставляя оплачивать каждый свой клик, буквально нажатие кнопки. То, что за них делают автоматические программы (чистят реестр, устанавливают драйвера, удаляют вирусы, дефрагментируют жесткий диск), они выставляют как свою личную победу. В итоге простой ремонт выливается в баснословные суммы.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

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