"Марина терпела": вскрылась горькая правда об отношениях Градского с молодой женой

Вся страна который день следит за драмой с молодой женой Александра Градского. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вся страна который день следит за драмой с молодой женой Александра Градского. Злодеи ограбили Марину Коташенко на 100 миллионов рублей. Деньги 41-летняя женщина хранила под кроватью вдовьей спальни. После столь дерзкого преступления стали всплывать новые подробности об отношениях в семье. Так, актриса Людмила Цветкова на голубом глазу заявила, что Градский изменял Коташенко с другими женщинами.

Звезда советского экрана Людмила Цветкова озвучила сенсационные подробности отношений в семье покойного композитора Александра Градского. По утверждению актрисы, певец якобы регулярно изменял молодой супруге Марине Коташенко.

"Они жили прекрасно вместе, и он ее любил. У него были и другие женщины, но она это терпела. Он не написал завещания. Как-то раз Градский сказал: «Они начнут сейчас драться за наследство». Может, у него было желание, чтобы дрались?" - рассуждает 77-летняя актриса.

Цветкова осведомлена о баснословных капиталах Александра Борисовича. "В банке у него тоже было 300 миллионов", - добавила она в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Не стала молчать и домработница Градского. По словам Елены, старшие дети ревновали отца к молодой избраннице. И это при том, что Александр Борисович не баловал жену поездками на Мальдивы или брендовыми вещами. Коташенко отдыхала в Симферополе, а также ездила на подержанной иномарке и носила обычную одежду.

На вопрос, почему Градский так долго не женился на Марине, Елена ответила: "Не хотел. Он был главный в семье, всех обеспечивал, деньги давал. Считал деньги, прижимистый немножечко".

Напомним, Александр Градский скончался после кровоизлияния в мозг в конце ноября 2021 года. Певец похоронен на Ваганьковском кладбище столицы. На его могиле, усыпанной цветами, поставили деревянный крест. Там же - черно-белая фотография певца. На ней он предстал молодым.

Последние недели жизни артист чувствовал себя плохо, но продолжал сниматься в шоу "Голос". Александра Борисовича привозили на съемки на каталке. Он не мог ходить. Во время эфиров ему несколько раз становилось плохо, но он держался. Категорически не хотел никого подводить. Своей семье артист оставил многомиллионное наследство. При этом сам был человеком невероятно скромным. Он никогда не придавал особого значения тому, как выглядит.